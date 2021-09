Liberado, presupuesto para puente de El Castillo; bloqueo, con fin político: CGJ

En ese sentido, el gobernador expuso que alguien con un uso deliberado político-partidista, que ha sido mencionado sólo como agente, y que fue candidato a diputado local de un partido, y que es parte de una organización afín al PRI, movió a un grupo afín a él para realizar un bloqueo de vialidad y pedir que en lo inmediato se construyera.

De ahí que, explicó, tras horas de bloqueo y causando afectaciones, se dispersó el bloqueo y se detuvo a quienes estaban causando afectaciones sin ánimo de diálogo.

"Lo absurdo es que movió a un grupo afín a él a bloquear la vialidad, exigiendo que se construyera ya un puente, es una postura absurda no sólo por la rapidez, sino porque bloquean y está bloqueado el acceso por la falta de un puente, es decir, bloquean porque dicen que están afectados, pero van y afectan bloqueando la vialidad. No fue una hora, fueron muchas horas, y como ya he insistido hay un protocolo en ese tipo de casos. Estaban de manera irracional bloqueando y dijeron que no se iban a mover (...) No puede pagar el resto de la población una actitud agresiva, irracional y absurda", esto a pesar de que el Ayuntamiento de Xalapa intentó el diálogo durante horas.

Desde antes, refirió, se informó que estaba aprobado el presupuesto, "nosotros no vamos a ser irresponsables de hacer un puente mal hecho y además a espaldas de los procedimientos legales, saltándose los procedimientos legales. No olviden que una obra que rebasa cierta cantidad de dinero, ya no puede adjudicarse, tiene que licitarse, pero no solamente eso, hay un proceso de estudio para que la obra resuelva de manera definitiva el problema del paso seguro a través de esa vía".