Ley a favor de derechos de la mujer en Veracruz, sin marcha atrás

Esto lo afirmó la diputada local de MORENA, Mónica Robles Barajas, luego de que el pleno de la LXV Legislatura avaló reformar dicho ordenamiento para permitir el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación.

En entrevista, la legisladora aclaró que la ILE ahora es una realidad y no hay marcha atrás, pese a que diputados de la oposición y grupos conservadores anunciaron que procederán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al respecto, Robles Barajas recordó que el máximo tribunal del país ya sentó precedentes en esta materia, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ahí que otras entidades como Oaxaca e Hidalgo, así como la Ciudad de México, ya permiten el aborto legal.

En cuanto al caso de Dina "N", originaria de Oluta y sujeta a prisión preventiva en Acayucan por el delito de homicidio tras dar a luz en los baños de un centro comercial, la diputada subrayó que sería su pareja la responsable del delito de aborto.

Cabe señalar que la fiscalía general del Estado procedió en contra de la mujer debido a que peritos dictaminaron que su bebé murió por asfixia en un bote de basura luego de que la mujer lo tuvo en los sanitarios del centro comercial, consiguiendo que la vincularan a proceso por el hecho.

"Esta reforma al separar y establecer claramente el delito de aborto forzado, está protegiendo a las mujeres que no desean abortar y, sin embargo, lo hacen por circunstancias de violencia como fue el caso de Diana, de Oluta (...).

"Justamente fue la violencia lo que provocó el aborto espontáneo y ahorita la que está en la cárcel es ella; no es su pareja, es ahí en donde va a estar sancionado es él, porque él es el que provocó ese aborto espontaneo", sostuvo.

De acuerdo con medios de comunicación, en realidad Diana tuvo un aborto espontáneo a causa de la violencia que padecía por parte de su pareja, quien incluso huyó y se llevó a otro de sus hijos. Tras darse a conocer la situación de la mujer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su similar estatal pidieron no revictimizar a la mujer y derogar las leyes que penalizan el aborto.

Además, Robles Barajas destacó que la reforma avalada este martes con 25 votos a favor, 15 en contra y una abstención, también establece como causal para poder abortar legalmente el Derecho a la Salud de la Mujer.

"Cuando está en riesgo la Salud, no nada más que está en riesgo su vida que puede morir y continuar su embarazo, sino cuando su salud está en riesgo si continúa con ese embarazo (puede aplicar la ILE); eso también es un gran avance", añadió la morenista.

De esta manera, Robles Barajas reiteró que la reforma al Código Penal no contraviene la Constitución del Estado, porque se sigue protegiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural salvo las excepciones establecidas en las leyes.

"No es inconstitucional; si van a presentar una Acción de Inconstitucionalidad ya sabemos cuál va a ser el resultado porque hay criterios de la Corte en el 2008, a raíz de la reforma del 2007 en la Ciudad de México; porque ya hay criterios de otros Estados en los que se establece que proteger la vida desde la concepción no es contraria a despenalizar el aborto (...).

"Esta es una excepción y tampoco contraviene la Constitución Federal. La Suprema Corte ha sido clara en sus criterios para decir que el aborto voluntario, seguro, es una medida que garantiza los Derechos a la Salud y los Derechos reproductivos de las mujeres en nuestro país.

"No se contrapone con el Derecho de la protección al no nacido, además como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho gradual, incremental, que no puede ir en contra de los Derechos a la Salud y a la vida de las mujeres", explicó.

La legisladora dijo que el Congreso del estado está es garantizando que las mujeres no tengan que abortar en condiciones inseguras, clandestinas, que ponen en riesgo su vida y su salud, sin que se fuerce la maternidad sobre nadie.

"Que las maternidades sean elegidas y sean en las mejores condiciones por amor y por una decisión propia, no forzada y menos cuando tenemos una gran incidencia de violaciones y abusos sexuales.

"Muchos de los embarazos no deseados son producto de esas circunstancias de violencia, de abuso y de violación y por lo tanto esta iniciativa permite que quienes sufren esas condiciones puedan acudir al Estado, para que el Estado les garantice su vida realmente libre de violencia", añadió.

Finalmente, Robles Barajas refirió que ahora el Gobierno del Estado tendrá que implementar y detallar los procedimientos, fijando las clínicas en donde podrán realizarse los procedimientos para un aborto legal.