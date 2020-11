Legisladoras dialogan sobre presupuestos públicos con perspectiva de género

Se llevó a cabo el Foro Veracruz: Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género convocado por el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz a cargo de la Dra. Mónica Mendoza Madrigal.

Con la inauguración a cargo de la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura veracruzana, la Diputada Adriana Paola Linares Capitanachi dijo que el recurso público debe estar dirigido hacia donde más se necesite para lograr fortalecer la vida de las mujeres, señalando que la política de austeridad que se aplica a nivel estatal es sensible a las necesidades sociales, por lo que celebró la realización de este Foro que permite abundar sobre la perspectiva de género en los presupuestos.

A través de un mensaje en video, la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura Federal, Dulce María Sauri Riancho habló sobre las desigualdades existentes entre hombres y mujeres que nos hacen vivir en forma diferenciada el COVID-19 y que entre otras cosas, incrementan la carga de trabajo debido al sexismo en las tareas de cuidados a la familia y al hogar, por lo que dijo, es momento de hacer valer la paridad, para que esta se traduzca en un presupuesto que sea sensible a la realidad de vida de las mujeres; mientras que la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de la Cámara de Diputados, Dip. Wendy Briseño Zuloaga habló de la importancia de trabajar en forma articulada entre ambos Congresos para lograr mayores beneficios para las mujeres mexicanas y veracruzanas.

Para Melissa Ortíz Massó de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el presupuesto es un instrumento de la administración pública, creado por el legislativo, a través del cual es posible la realización efectiva de los derechos humanos, y que en todo el ciclo de elaboración de los mismos deben observar los principios de igualdad y no discriminación, como se establece en la ley y en los tratados y acuerdos internacionales signados por México y ratificados por el gobierno.

Por su parte, la especialista en presupuestos públicos Magdalena García Hernández señaló que las mujeres no fuimos escuchadas en la elaboración del presupuesto federal porque los recursos siguen siendo "insuficientes, desequilibrados, no pertinentes", señalando que con ello se contraviene el principio de progresividad al asignar para 2021 solo el 2.8% de todo el recurso presupuestado. Habló de que es necesario que a nivel federal el presupuesto para mujeres deje de estar en el Anexo 13 en donde hoy se encuentra y esté presente en todo todas las partidas presupuestales.

Para la académica Ana Elisa Balderas e integrante de la Red de Politólogas sigue existiendo una enorme brecha en materia de presupuestos con perspectiva de género y rendición de cuentas, lo que provocará consecuencias de desatención a los instrumentos nacionales e internacionales que traerían mayor desatención a las mujeres y las niñas.

Por su parte, Aurora Aguilar Rodríguez, la Directora General del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la LXIV Legislatura Federal señaló que aun cuando por ley no pueden realizarse disminuciones a los presupuestos para mujeres, estos sí se llevaron a cabo y refirió la dificultad de medir los impactos de estos porque no existen registros del alcance y del beneficio desagregado por sexo, lo que impide conocer la incidencia de los recursos aplicados en programas y acciones específicos.

Al respecto, Aguilar señaló que "la violencia es un ejercicio desmedido del poder, si no atendemos las causas jamás se podrá erradicar las acciones", en relación a las cifras de violencias contra mujeres y feminicidios, mismos que sin un presupuesto que garantice su atención, será imposible erradicar.

Para la Presidenta de la Comisión para la Igualdad del Congreso de Veracruz, la Dip. Ivonne Trujillo Ortíz el presupuesto estatal que en unas semanas más será discutido en el Congreso Local debe observar las necesidades de las mujeres y ello solo se podrá lograr si las 25 diputadas se unen sin distingo de colores o partidos para demostrar la fuerza que tienen las mujeres del estado, señalando además que es necesario tener voluntad política, sensibilidad y cumplir la ley para garantizar que el presupuesto estatal favorezca el desarrollo igualitario de las veracruzanas y los veracruzanos.

La Secretaria Técnica de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de la Agenda 2030, Martha Mendoza Parissi habló de que los presupuestos deben asegurar la neutralidad del género, sin embargo, al no considerar las construcciones de género, han reforzado las desigualdades existentes; por lo que refirió la reforma al código financiero del estado presentada el mes pasado por la Dip. Mónica Robles Barajas, que obligará a los responsables de la presupuestación, aprobación y distribución del gasto a contemplar recursos públicos para reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.

Por su parte, la Jefa de la Oficina de Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera habló sobre la alineación del trabajo del Gobierno Estatal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en los Objetivos de Igualdad de Género, Educación y de Construir Alianzas, enfocando el trabajo hacia la capacitación del funcionariado lo que fortalece a la Administración Pública, señalando además logros específicos en materia de salud y seguridad, que – dijo - han enfocado hacia la prevención de las violencias.

Para el Instituto Veracruzano de las Mujeres a través de la Subdirectora de Vinculación y Fortalecimiento Municipal Addy María Gómez existe un trabajo histórico de las mujeres para buscar la igualdad en los presupuestos, que han logrado que existan anexos transversales en el presupuesto estatal, sin embargo, aún falta involucrar presupuestariamente a los Poderes Judicial y Legislativo, a los órganos autónomos y a los ayuntamientos; mencionando que hay que capacitar más a los municipios pues faltan los indicadores y el etiquetado del recurso para los temas enfocados a la disminución de la brecha de desigualdad.

Precisó además que hay que llevar a cabo la armonización del Código Financiero Estatal con el Código Financiero Municipal que obligue a la transparencia y la rendición de cuentas y que desde las reglas de operación federales se establezca la obligación de que los gastos federales sean aplicados en el ámbito municipal para la integración de las direcciones y unidades de género que permitiría la formulación de programas y la aplicación real en la población objetivo de los recursos, incluidos los recursos de infraestructura y obras públicas.

Finalmente desde la perspectiva local, la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Yadira Hidalgo González mencionó que el municipio es el ente que encuentra más resistencia para la perspectiva de género motivada por la ignorancia y la confusión sobre el trabajo de los Institutos municipales de las mujeres, lo que deriva en que no se les asignen recursos por sentir que no entregan resultados; ante lo que mencionó que "el desconocimiento no exime de la obligación y de la sanción legal que exista por ello".

Es de esta manera como el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la LXV Legislatura Estatal en apego a sus atribuciones contenidas en ley, analiza, asesora y abunda en la importancia de garantizar la perspectiva de género en los presupuestos públicos de la entidad, promoviendo que la primera legislatura paritaria en la historia del Poder Legislativo asuma y ejerza el principio de igualdad en los presupuestos públicos como generador de riqueza social para las y los veracruzanos.