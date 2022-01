le_renuncian_10_a_linares_capitanachi_en_el_sea;_hubo_resistencia_de_empleados,_dice

En entrevista en el Congreso del Estado la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Adriana Paola Linares Capitanachi confirmó que, a su llegada al cargo, 10 personas renunciaron a sus cargos "por no cumplir con su trabajo". Al respecto, la expresidenta del Congreso descartó que las renuncias hayan sido una cuestión personal o de rechazo a su nombramiento.

Reconoció que hubo diversas críticas por no cumplir con los requisitos exigidos en la ley, no obstante, argumentó que el Congreso tiene la facultad de hacer dispensas y ello no significa violentar la Ley.