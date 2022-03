Le prometieron un crédito, terminaron vaciándole la tarjeta

"Me ofrecieron un crédito por teléfono aquí en Desarrollo Inteligencia Patrimonial Social, me dijeron que era un crédito de 30 mil pesos para arriba, estuvimos platicando y me ofrecieron un crédito de 68 mil pesos, me dieron tres opciones: traer un aval, adelantar tres mensualidades o tener el diez por ciento en mi cuenta bancaria".

Por la necesidad del dinero, la señora accedió a pagar el 10 por ciento del total del crédito, fue entonces cuando el asesor que la atendió sacó una terminal y le solicitó ingresar su tarjeta y teclear su NIP de seguridad en frente de él.

Tras hacer eso, le quitaron seis mil 800 pesos de su cuenta, correspondiente al 10 por ciento de los 68 mil pesos del crédito con la promesa de que esa cantidad sería reintegrada en un lapso no mayor a 72 horas, lo que nunca sucedió.

"Metieron mi tarjeta a una terminal y me obligaron, me obligaron prácticamente a teclear el NIP y lo retiraron de mi cuenta, me dijeron que ese dinero iba a quedar suspendido".

La señora se convenció de que todo se trataba de un fraude cuando para dar continuidad al trámite le pidieron aportar otros 10 mil 800 pesos para liberar el crédito.

"Dijeron que me iban a hacer un depósito de prueba para ver si era mi cuenta y me despistaron cinco pesos, después me habló una chica que tenía yo que depositar el IVA y me pidió la cantidad de 10 mil 800 pesos".

Los acuerdos para autorizar el crédito debían realizarse vía telefónica; sin embargo a la afectada nunca le llamaron, pero le advirtieron que para cancelar la solicitud de crédito era forzoso firmar un documento de cancelación, lo que serviría como justificante para no devolverle la cantidad reiterada de su tarjeta.

Esta misma situación la vivió otra usuaria a quien le quitaron cuatro mil 800 pesos de su tarjeta bajo la misma dinámica; al consultar el padrón de empresas autorizadas para ofrecer servicios financieros en la página de la Condusef, la señora se dio cuenta de que esa empresa no aparecía.