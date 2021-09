Latente, acción penal contra yunistas por corrupción con Torre Centro de Veracruz

El Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares determinó que la Torre Centro en la ciudad de Veracruz no requería Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y por esta razón el proyecto puede ser cancelado, se podría solicitar el resarcimiento de daños ambientales a la constructora a cargo y, además, generar acciones penales contra exfuncionarios de dicha administración.

Esto lo reveló el procurador del Medio Ambiente en Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés, quien refirió que las irregularidades en esta obra también pueden remitirse a la Fiscalía General que se proceda conforme a Derecho.

Confirmó que a la fecha la PMA estudia si el edificio puede afectar el paso de aves migratorias debido a su altura, material y a los cristales con los que está construida. Igualmente se verificará si afecta el paisajismo del Centro Histórico.

"El tema de Torre Centro es delicado porque evidencia un tema de corrupción fuerte; yo no sé por qué razón la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de Miguel Ángel Yunes omite de evaluación ambiental a una construcción de esa naturaleza".

Cabe recordar que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente procedió a clausurar la obra el 19 de agosto, determinando que la MIA es un requisito exigido en la Ley para cualquier proyecto de construcción, sin embargo, el inmueble se edificaba sin dicha autorización.

En entrevista, Rodríguez Cortés reveló que durante el gobierno de Yunes Linares la empresa ANDLOR SA de CV ingresó el proyecto MIA, sin embargo, la Dirección de Evaluación Ambiental les informó a través de un oficio que no era necesaria dicha Manifestación de Impacto Ambiental.

"Lo que se hizo desde que llegamos fue una intervención, hemos hecho varias inspecciones y en ellas hemos detectado inconsistencias graves", agregó el funcionario estatal

Observó que, pese a sus dimensiones, la Torre Centro carece de estacionamiento en pleno centro del puerto de Veracruz. Tampoco se proyecta la habilitación de una planta de tratamiento aguas residuales.

"La evaluación ambiental no permitió tener ciertas consideraciones que hoy son cuestionadas, tal es el caso del tema del paisajismo; la altura; es una zona de aves migratorias. Las consideraciones del tipo de cristal que se le debe poner a una torre de esta altura, porque las aves confunden el cristal, tienen que contemplar la visibilidad de la trayectoria de las aves.

"Al no existir una evaluación ambiental, lo que la Ley dice es que se les aplica directo el principio precautorio, es decir, como tú no tienes una MIA te voy a cerrar, cuánto tiempo, hasta que se haga un dictamen, una evaluación ambiental".

Explicó que la determinación o el dictamen de la Procuraduría está sustentada en jurisprudencia federal, considerando que en el Gobierno anterior se hizo daño al proyecto al permitir la construcción sin MIA, por ello se podría requerir resarcimientos.

"El dictamen que en su momento presentaron es insuficiente porque no evalúa todos estos aspectos, entonces hay una omisión muy fuerte. En este momento no pueden seguir trabajando, tiene que cancelarse la construcción, y se tiene que hacer esa evaluación que no se ha hecho.

"Si se detecta algún tema que interfiera en la trayectoria de aves migratorias o que se requiera por el número de departamentos y porque es también un hotel, ciertas características que no se hayan tomado en consideración, es una omisión grave y se tendrá que hacer un dictamen técnico ambiental, una evaluación que no se ha hecho ahora y se le tendrán que hacer las recomendaciones a la Torre y ellos aceptarla, que es la autoridad ambiental la tiene intervenida".