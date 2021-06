El vicepresidente nacional de Canacintra , Juan Manuel García , afirmó que la ausencia de políticas claras para el sector industrial los ha metido en "un tobogán de necesidad de apoyos reales", y lamentó que a la fecha no hayan visto acciones de beneficio de ninguno de los tres niveles de gobierno .

"Los apoyos que se dieron fueron préstamos de 25 mil pesos a nivel federal y 10 mil pesos a nivel estatal, que no apoyan ni ayudan a una empresa pequeña o familiar porque los gatos que tenemos son muy importantes a diferencia de otros países".

No obstante, dijo esperar que se refuercen las políticas públicas en materia industrial y económica para poder salir adelante y mantener sus empresas y sus empleos para "tener un país".

Señaló que lamentablemente no se estima que durante el segundo semestre de este año haya una variación importante dado que la agroindustria es un tema importante para el país puesto que se tienen productos de primera calidad, pero que se requiere impulsar con apoyos reales.

"A qué me refiero con apoyo reales, que en verdad podamos sentarnos a diseñar proyectos específicos en los tres niveles de gobierno; que no se confunda el tema de los apoyos con que queremos algo regalado, eso no es. Desde un principio fuimos claros que lo que queríamos era un diferimiento de los impuestos, de la Comisión Federal de Electricidad o poder ir pagando en abonos chiquitos, desgraciadamente fue al revés, es cuando más hemos sufrido terrorismo con las empresas", abundó.

