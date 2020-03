Laboratorios privados en Xalapa no aplican pruebas de coronavirus

Recientemente la Secretaría de Salud del estado advirtió que ningún laboratorio clínico privado está autorizado para realizar las pruebas de COVID-19, en un recorrido realizado por Imagen del Golfo, se pudo constatar que en Xalapa no se están aplicando.



"En cumplimiento con los comunicados emitidos por la Secretaría de Salud, por el momento no es posible realizar en laboratorios privados la prueba para la detección de coronavirus (COVID-19)", se lee en uno de esos establecimientos



Autoridades de salud han puesto a disposición de la población la línea 800 0123456 para que, quien tenga dudas o síntomas relacionados con el coronavirus pueda comunicarse y darle seguimiento puntual.



Según algunos trabajadores de los laboratorios, aunque sí hay personas que se acercan a preguntar sobre la prueba, se les informa que no cuentan con esta.



En el laboratorio CHOPO se informó que no cuentan con los reactivos, aunque la población se acerque a cuestionar al respecto.

Según el personal esto se hace con la finalidad de minimizar en la medida de lo posible, el riesgo de contagio. Por ello recomiendan que si se presentan síntomas o sospechas estar contagiado es necesario acudir a tu médico o Centro de Salud más cercano.



En otros laboratorios también se dijo que no cuentan con las pruebas y que desconocen cuándo podrían llegar o si esto será posible.



Se sabe que en otras ciudades del estado y el país sí existe, lo que a decir de la Secretaría de Salud no es confiable.



Según las autoridades la única instancia autorizada para esos análisis es el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Puerto de Veracruz.



Además, personas de Salud aseguran que las pruebas que se están aplicando en laboratorios privados no son verídicas, confiables ni autorizadas por la Secretaría de Salud.



Por ello la recomendación es que, de tener algún síntoma como temperatura, tos seca y haber estado en contacto con personas que viajaron a otros países, deben comunicarse a la línea telefónica habilitada.

Allí, los datos son ingresados a un sistema en el cual se puede saber si realmente es un caso probable de coronavirus y de ser así, el epidemiólogo de la SESVER se pone en contacto con el paciente vía telefónica.