La UV podría volver a clases en agosto, afirma rectora

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV) Sara Ladrón de Guevara dio a conocer que no podría asegurar que la máxima casa de estudios regresará a clases presenciales antes de terminar el ciclo escolar, aunque afirmó que podrían volver en agosto.

Pese a que el Gobierno de Veracruz ya trabaja en la estrategia para el regreso a clases presenciales de forma escalonada, la rectora de la UV detalló que por los tiempos de la universidad es probable que el ciclo escolar concluya antes de que se aplique la vacuna contra el COVID-19 a todos los docentes.

Ladrón de Guevara explicó que el semestre de la Universidad Veracruzana está a punto de finalizar, pues en mayo concluyen las clases, en junio es el periodo de evaluación y en julio inicia el periodo vacacional.

De igual manera, la rectora recalcó que, aunque la vuelta a clases presenciales no se dará al 100 por ciento, algunos grupos reducidos sí podrán retornar a las instalaciones.

Durante una entrevista para RTV, Sara aseguró que la UV se ofrecerá nuevamente como sede para la aplicación de la primera dosis de la vacuna a docentes.

No obstante, aclaró que la vacunación no puede ser obligatoria, por lo que se respetará a quien, de manera voluntaria, elija inmunizarse y a quien no.

Cabe señalar que las autoridades estatales ya estudian cuántas vacunas se requieren para la inmunización al magisterio veracruzano.