Quizás todas las personas, al menos en algún momento, necesitamos apoyo psico-emocional de especialistas para superar esa depresión, por lo que el atender la salud mental y emocional debe dejar de desdeñarse o estigmatizarse, "hay que recibir apoyo especializado", compartió para IMAGEN DEL GOLFO la psicoterapeuta Rocío Riquer.

La salud mental y emocional requiere atención y consulta con especialistas, como ocurre también con la salud física. Ir al psicólogo no significa estar loco, como se estigmatizó antes. Ir al psicólogo significa atender la salud mental y emocional como se atiende la física.

"Es sano acudir y obtener el apoyo profesional de algún psicólogo".

La depresión no se supera "echándole ganitas"; "es una enfermedad frecuente, en todo el mundo", define la OMS. Por lo tanto, quien padece depresión requiere atención y apoyo especializado-profesional.

QUÉ ES LA DEPRESIÓN

De acuerdo con OMS, "la depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es recurrente y de intensidad moderada a grave. Puede causar gran sufrimiento a la persona afectada y alterar sus actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan más de 700 mil personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años".

La Organización Mundial de la Salud explica que en un episodio la persona experimenta un estado de ánimo deprimido (tristeza, irritabilidad, sensación de vacío) o una pérdida del disfrute o del interés en actividades la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas.

Se presentan varios otros síntomas, entre los que se incluyen la dificultad de concentración, el sentimiento de culpa excesiva o de autoestima baja, la falta de esperanza en el futuro, pensamientos de muerte o de suicidio, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o en el peso y sensación de cansancio acusado o de falta de energía. Algunas personas pueden expresar sus cambios de estado de ánimo en forma de síntomas somáticos (por ejemplo, dolor, cansancio, astenia), pese a que esos síntomas físicos no se deben a otra afección médica.

PANDEMIA DISPARÓ DEPRESIÓN Y SUICIDIOS

La depresión se ha disparado en millones de personas en todo el mundo durante la pandemia de covid-19, esto de acuerdo con la OMS, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como encuestas en torno a la salud mental.

Y es que durante 2020 se dispararon los suicidios, revelan los datos del INEGI.

"En 2020 sucedieron siete mil 818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país, lo que representa 0.7% del total de muertes en el año y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100 mil habitantes.

"La tasa de suicidio es más alta en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años, ya que se presentan 10.7 decesos por esta causa por cada 100 mil jóvenes. Para 2018, de la población de 10 años y más, 5% declararon que alguna vez han pensado suicidarse.

"El suicidio es considerado un problema de salud pública que conlleva una tragedia para las familias y para la sociedad. Estas pérdidas pueden prevenirse si se interviene de manera oportuna", puntualiza el INEGI.

Asimismo, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021, presentada el pasado 14 de diciembre, "la proporción de población con síntomas de depresión asciende a 15.4% de la población adulta, pero entre las mujeres alcanza 19.5 por ciento".

Ante ello, es fundamental que las personas que padecen depresión sepan que pueden recibir ayuda profesional para superar esa condición.

SI PADECES DEPRESIÓN, DEBES ATENDERTE

Rocío Riquer, psico-terapeuta y equinoterapeuta, refirió que durante la pandemia se ha venido viviendo un proceso prolongado de cambios. De un día para el otro hubo gente que enfermó y murió, dejando duelos por superar; otras personas perdieron sus empleos, otras tuvieron que dejar de ir a la escuela, la mayoría tuvo que dejar de frecuentar o reunirse con seres queridos, otras dejaron de hacer sus actividades recreativas-deportivas, "en fin, los modos de vida cambiaron para todos, de alguna forma".

Ahora, el cierre del año y las fechas navideñas pueden remover todo ese proceso de duelo, ansiedad, estrés que, si no se sanan, puede acentuar la depresión, por lo que es necesario decir y reconocer: "necesito ayuda".

"Para cada persona el invierno es diferente. A algunos cuando les invade la nostalgia son resilientes y siguen sonriendo a pesar del dolor, pero a otros la tristeza les carcome y sienten que no pueden respirar, sienten que nadie los ve. Es entonces que sabes que requieres de ayuda".

En algunos casos estas fechas removerán duelos al ver sillas vacías por pérdida de seres queridos, por ejemplo. Y ello podría convertirse en una depresión crónica. En otros casos se pueden avivar sentimientos de estrés, ansiedad, por lo que hay que estar alerta y buscar apoyo profesional para sanar.

La psico-terapeuta hizo un llamado a familiares y amigos de alguna persona que esté padeciendo depresión, ansiedad, tristeza o estrés para que ayuden a buscar apoyo, ya que "algunos trastornos parecen simples, pero matan. La tristeza, la ansiedad, el estrés, son trastornos que van matando lentamente".

Rocío Riquer explicó que "estas fechas tienen un poder significativo y representativo de cambios que suelen ser un detonante y llevar a una persona a un estado crítico de salud mental. Es importante estar alerta y acudir con un profesional para recibir apoyo. Te ayudará a reconocer que a veces no se puede solo, que tienes grandes fortalezas, te ayudará a no crear culpas y cargas innecesarias por aquellos logros no reconocidos.

"Es importante que se reconozcan los síntomas de una tristeza a una depresión crónica profunda; el profesional te va orientar y te apoyará para saber cómo superar o prevenir el estrés, la ansiedad, la tristeza u otro trastorno depresivo crónico".