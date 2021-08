Reconoció que donde no hay condiciones no es posible el regreso a clases, pero remarcó que "afortunadamente" el huracán no causó daños en la mayoría del territorio de Veracruz.

Noticia Relacionada Más lluvias y tormentas para Veracruz esta semana; Emite PC un aviso especial

Y es que subrayó que en el estado hay 212 municipios y solo 62 afectados, por lo que se podrá reiniciar las clases en la mayoría de estos.

"Estoy a favor, decididamente, abiertamente, del regreso a clases porque considero que es necesario, ya no podemos mantener cerradas las escuelas, donde no sea posible vamos a apurarnos para rehabilitar las escuelas".

Destacó además que entre hoy y mañana se termina de restablecer en Veracruz el servicio de energía eléctrica.

"Esto es algo excepcional y se debe a los trabajadores electricistas, esta es una muestra de la importancia que tiene la Comisión Federal de Electricidad", dijo.

No habrá segunda dosis para maestros

El presidente López Obrador aseveró que no hay necesidad y no habrá una segunda dosis de refuerzo para los profesores que se aplicarán la vacuna Cansino contra el COVID-19.

Agregó que son los especialistas médicos quienes aseguran que una sola dosis es suficiente, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dijo que es necesario reforzar esta vacuna.

López Obrador sostuvo que en el marco de la tercera ola de contagios, quienes han requerido hospitalización e incluso han perdido la vida son aquellos mexicanos que no se han vacunado.

De ahí que "se está demostrando que, si nos vacunamos, con cualquiera de las vacunas, tenemos protección (...) los que se están hospitalizando y están tristemente perdiendo la vida, en un porcentaje mayor son los que no se han vacunado, hay que vacunarnos".