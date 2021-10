La consolidación de la Transformación del país es ahora: Cuitláhuac

Y agregó: No pensemos que vamos a hacer mañana, no hagámoslo hoy. Mi compromiso y el compromiso que tenemos que asumir todos los que queremos transformar este país y el estado, es hoy. Estoy pensando en dar resultados ahora y con eso ya no tenemos que preocuparnos en mañana".

El Ejecutivo estatal dijo que si hoy todos hacen irreversible la transformación, con hechos, cumpliendo en materia de salud, seguridad, infraestructura hoy y durante los próximos tres años "estamos del otro lado".

Entrevistado en el programa A 8 columnas, de Radio Televisión de Veracruz, sobre la sucesión gubernamental a tres años de que concluya su mandato el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue enfático al responder que la consolidación del país y de Veracruz es ahora.

"Lo que si quisiera expresar al movimiento transformador de este país que la consolidación de la transformación de este país es ahora y no estemos pensando en el 24. Es ahora, tenemos las condiciones, tenemos un Presidente comprometido, un Congreso federal con mayoría, un Congreso local con mayoría".

