Justicia en Veracruz, sin politiquerías; exhibe CGJ 'pacto Yunes-Bermúdez'

El actuar de la Fiscalía General del Estado no debe ver si se trata de un político de renombre ni prestarse al influyentismo, sino actuar apegada a derecho, con presunción de inocencia, y que sea un juez quien tome la decisión, manifestó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al resaltar que su gobierno no se prestará a la "politiquería" en temas de justicia .

El mandatario veracruzano se refirió a los casos de ex funcionarios que enfrentan procesos legales, por lo que enfatizó que en la justicia no debe haber influyentismos.

"El gobierno se va a mantener al margen de la politiquería. No le voy a pedir a la fiscal que trate de manera diferente a un político de cuello blanco que a un ciudadano común (...) ante la justicia todos somos iguales".

Y agregó: "de esa manera quitamos cualquier cosa política que quieran hacer ver en estos casos".

"Así está haciendo la Fiscalía, cuidando derechos de presuntos responsables, pero también de víctimas", acentuó.

NO HAY INFLUYENTISMO; COMO MAYL QUE PACTÓ CON BERMÚDEZ

En conferencia, el gobernador abundó en el tema del influyentismo y se refirió a casos como el de Rogelio "N", quien fue secretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Asimismo, exhibió un audio que evidencia –dijo- complicidad entre el gobierno de Yunes Linares y quien fuera el secretario de Seguridad en la administración del ahora preso ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Esa complicidad, dijo, obedece a un acuerdo para que el ex secretario de Seguridad Pública llevara su proceso legal en libertad. En dicho acuerdo intervienen "distintas figuras yunistas, incluyendo al gobernador", quien es mencionado en el audio, así como al ex fiscal Jorge Winckler, refirió.

"Arturo Bermúdez pactó con Miguel Ángel Yunes Linares cambiar la medida cautelar y eso es público, es un audio que se reveló", y recordó mostrando el audio de una conversación entre Marcos "N", quien fuera fiscal anticorrupción y el abogado del extitular de seguridad, en donde se habla de "un compromiso con el señor gobernador, y quién era en ese entonces, Miguel Ángel Yunes Linares, y quién era el fiscal, Jorge Winckler(...) Por eso Arturo Bermúdez enfrenta su proceso en libertad, porque eso fue lo que pactaron. Para que quede clarísimo, así dejaron las carpetas, así dejaron las investigaciones", enfatizó García Jiménez.

De tal modo, indicó que el proceso legal del ex secretario de Seguridad Pública "no es un caso cerrado", pero se lleva de esa manera, en libertad, por la "negociación lastimosa", ya que hay señalamientos serios en contra del ex secretario en la época de Duarte, resaltó el gobernador.

La justicia, entonces, debe buscarse en total apego a derecho pero sin influyentismos políticos, sin corrupción, sin tratos especiales para nadie, pues ante la justicia todos somos iguales, expuso García Jiménez.