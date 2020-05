Julen pide auditoría en tiempo real a la SEV

El senador panista Julen Rementería del Puerto acudió al Congreso del Estado a solicitar que los diputados avalen una auditoría en tiempo real a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).





Ello para que se confirme o descarte la existencia de empresas "fantasma" con las que se habrían desviado recursos en obras no realizadas.





Dijo que se debe de revisar cuántas obras inconclusas hay, qué empresas están inmiscuidas en los 434 contratos que la dependencia presume, pues hay proyectos que ya superaron el plazo establecido y no se han terminado.





Comentó que, si el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en la honestidad de la administración de Cuitláhuac García, la LXV Legislatura veracruzana no tiene ningún impedimento en revisar si hay corrupción en las obras que está evidenciando.





El Senador explicó que dio cuenta a la Contraloría General del Estado para que inicie una investigación correspondiente y señaló que al tratarse de una "noticia criminal" tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Fiscalía General de la República (FGR) pueden intervenir.





Añadió que de las 434 obras que se tienen en la lista que el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, presumió haber realizado en 2019, solo hay 281, y al menos tres de ellas fueron entregadas a empresas inexistentes o fachada, de ahí que no se cumplimentaron.





Rementería del Puerto retó a la mayoría de MORENA en el Congreso para avalar la auditoría en tiempo real al programa de obra de la SEV y que ordene al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para que la inicie cuanto antes las revisiones.





Respecto a la opinión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la honestidad de la actual administración dijo que carece de relevancia, pues un acto de corrupción como el de la SEV se puede demostrar legalmente.





"El presidente puede tener la opinión que quiera del gobernador, pero al final lo que me interesa es lo que los hechos prueben; esto no es un dogma de fe, no vamos a creer en alguien; aquí lo que vamos a creer es en los documentos, veamos si efectivamente es como dice el presidente, un hombre honesto (...).





"Que entonces se haga la auditoría y podamos estar deslindando cualquier responsabilidad y si fuera el caso como dice el presidente que es honesto ahí se demostrará; de otra manera me parece que es una declaración para desviar la atención y evitar que se revise, investigue y aclarar".





Rementería del puerto negó que se trate de un asunto electoral, pues están a un año y meses de la elección de 2021.





En cuanto a los señalamientos que hizo en su contra el diputado local de MORENA, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, dijo no tener problema y que cualquier acusación se dirima en las instancias jurídicas correspondientes, tal y como él lo está haciendo.