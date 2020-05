Julen difama con fines electorales: Esteban Ramírez

El aspirante a la dirigencia estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, acusó que el senador Julen Rementería acusa en la comodidad del escritorio, una serie de mentiras que según él obtuvo en septiembre de 2019 por parte del IVAI pero es hasta ahora en Mayo de 2020 que lo da a conocer usando redes sociales.





"Miente porque usa la información para obtener beneficios políticos, rumbo al próximo proceso electoral, manipulando la verdad. En momentos de pandemia, debería estar más ocupado en servir a los veracruzanos con ayuda humanitaria", refirió.





Refirió que, cada señalamiento que hace se demienten con hechos, porque la SEV trabaja y cumple, y refirió que las instancias responsables de vigilar el uso de los recursos públicos, tanto estatal como federal, cumplen su deber y actúan con imparcialidad.





"El Movimiento de Regeneración Nacional lucha incansablemente por combatir y expulsar a los gobiernos incongruentes y corruptos que usted representa", dijo.





El ex jefe de la oficina del Gobernador, remarcó que hacer un video desde la comodidad de su escritorio y no recorrer Veracruz es un mal indicio, demostrando su interés de atraer la atención pública para fines electorales por medio de redes sociales y no vías legales.





"Desde que tomó posesión en el Senado, no se sabe de acción alguna de usted que beneficie a los veracruzanos, ni una gestión o recorrido con ayuda humanitaria en medio de la pandemia. Tampoco ha realizado ninguna sugerencia o propuesta al gobierno estatal o de los muicipios que beneficie a Veracruz. Mucho menos existen iniciativas que impliquen apoyos directos y concretos a favor del desarrollo social y económico de los veracruzanos", criticó.





Lo más grave de esta situación, añadió, es que quiere mostrar algo corrupto, cuando como titular de SIOP no fue capaz de denunciar y mucho menos de señalar públicamente, el abuso y corrupción de gobiernos anteriores en la Secretaría que dirigió, "encubriendo actos vergonzosos y quedándose en el olvido legal".





Abundó que lo señalado como una práctica de empresas fantasmas, solo es producto de la administración priísta, que en complicidad con el gobierno panista están impunes.





Además que el gobierno estatal es producto de la confianza de millones de veracruzanos, que comprobaron la legítima lucha contra lo que ustedes son y representan, la historia corrupta de México.





"Somos muchos más quienes tenemos confianza en que las cosas se hacen bien. Porque se demuestran los hechos en el campo, en las calles en los hogares", dijo.