Juez que liberó al ´compa playa´ fue sobornado: Cuitláhuac

El presunto responsable de delitos como supuesta participación en el asesinato del diputado local Juan Carlos Molina Palacios no fue liberado, está sujeto a varios procesos judiciales , expuso en conferencia de prensa el gobernador Cuitláhuac García Jiménez , e informó que solicitará se investigue el presunto soborno a un juez en el caso, por tres millones de pesos, ya que hay indicios de ello.

"Con respecto al presunto responsable de algunos delitos, alias ´el compa playa´, no se liberó, está sujeto a varios procesos judiciales. Si en esos procesos gana un amparo recuerden que eso no es la sentencia del Poder Judicial".

De tal modo, indicó, para que el mencionado individuo quedara en libertad, la sentencia tendría que indicar que queda absuelto, y ello no ha ocurrido.

SE INVESTIGA PRESUNTO SOBORNO

El gobernador dijo que no puede olvidarse el tema de la presunción de responsabilidad, pero también de inocencia, por lo que hizo hincapié en que el proceso judicial sigue e informó que solicitará se investigue un presunto soborno a un juez en este caso.

"Sigue sujeto a proceso judicial, los detalles no los llevo yo, los llevan entre Fiscalía y Poder Judicial (...) Lo que sí voy a decir es que he solicitado a la Fiscalía General del Estado y pronto lo haré con la Fiscalía Anticorrupción, que se investigue el presunto soborno por tres millones de pesos a un juez en este caso (...) Tengo indicios de que sí sucedió, entonces vamos a seguir indagando y no vamos a dejar que eso quede así nada más".