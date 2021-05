Juez Federal frena proyecto de gasoducto de Xalapa

El proyecto del gasoducto que pretendía pasar por Emiliano Zapata, Xalapa y como punto final Coatepec, no será construido, al menos no como originalmente se tenía el proyecto, porque las autoridades de Emiliano Zapata no otorgaron el permiso correspondiente del uso de suelo.

La empresa Gas Natural del Noroeste intentó por la vía legal dejar sin efectos la licencia de uso de suelo y revocación de las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Emiliano Zapata.

Para ello, promovió el juicio de amparo 1248/2018 ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito, el cual resolvió negarle la suspensión definitiva, lo cual fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

De esta forma, la empresa no podrá continuar con la construcción del gasoducto, tal como lo tenía previsto, y tendría que modificar el trazo, cancelar el proyecto o esperar a que el Ayuntamiento de Emiliano Zapata le concediera los permisos correspondientes.

Cabe recordar que el municipio de Coatepec sí había autorizado los permisos, e incluso durante la reconstrucción de la carretera Xalapa-Coatepec fueron colocados varios cientos de metros de tubería.

En el caso de Xalapa, se realizó una consulta durante la administración de Américo Zúñiga, pero nunca se informó si se concedieron los permisos o no.