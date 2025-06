Joven denuncia acoso en camión urbano en Xalapa; esto pasó (+VIDEO)

El acoso hacia las mujeres persiste en el transporte público, esto a pesar de la difusión de la cultura de respeto, así como de algunos camiones exclusivos para mujeres.

Una joven mujer de Xalapa denunció haber sufrido acoso, está vez por parte de un individuo que se sube a pedir apoyo, mientras sostiene una bocina con música, para cantar.

Los hechos ocurrieron en un camión Ruta 2, precisó y detalló, a través de sus redes sociales, que al ir lleno el camión, el sujeto se le acercó mucho por la espalda.

Al notar esto, la joven se movió hacia otra parte del camión, a dónde el sujeto se dirigió a la hora de pedir una moneda para apoyo económico.

"Se acerca a mí y me dice que si en lugar de la moneda yo podía brindarle mi número de teléfono, a lo cual yo contesto que no. Él inmediatamente después de que yo le contestó que no, se enoja y me dice: bueno, entonces sí te acepto las monedas. Cuando él me acepta las monedas las avienta hacia la ventana y pasó rozando parte de mi rostro ".





Cuando el camión va lleno, mujeres son más susceptibles al acoso en Xalapa

De ahí que lamentó y denunció haber sufrido acoso y violencia física, de la cual no se pudo percatar el conductor, debido a la cantidad de personas que iban a bordo.

Ante ello, hizo un llamado al Servicio Urbano de Xalapa para hacer supervisiones en sus unidades y poner más atención en la personas que se suben a cantar y a pedir dinero, "no estoy en contra, en lo absoluto, Pero sí me gustaría que tuvieran un poquito de más cuidado, sobre todo para nosotras las mujeres".

"Quiero viajar segura en el transporte público. No podemos seguir expuestas a este tipo de violencia".

