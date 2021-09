'JDO y Yunes dejaron obras inconclusas en Salud; Julen siempre calló por hipocresía'

El gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez calificó como un "parlanchín de la mentira" al senador del Partido Acción Nacional ( PAN ), Julen Rementería del Puerto, a quien criticó de no haber hecho señalamientos a la falta de trabajo en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares de la que formó parte, "la hipocresía de la derecha".

El mandatario hizo un recuento de todas las obras que se quedaron pendientes de la administración de Javier Duarte de Ochoa y que no se retomaron en el bienio yunista, principalmente del área de salud.

Por ello señaló que el senador panista solo dice mentiras a nivel nacional, luego de que en esta semana dio a conocer documentos donde exponía un presunto uso de recursos para la contratación de médicos cubanos para la atención de la emergencia por Covid-19, sin título donde involucraba al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Parece que se les olvida a quienes estuvieron en los gobiernos anteriores, que fueron parte del gobierno anterior y ahora son los parlanchines de las críticas y se les olvida que estuvieron doce años a nivel nacional y aquí en Veracruz estuvieron dos años con supuestos cambios, pasaron esos dos años y no hicieron nada."

"Hoy un vocero (refiriéndose a Rementería del Puerto) nunca habló, nunca hizo una crítica a su gobernador, la hipocresía de la derecha", agregó.

Al ser cuestionado en torno a si hay denuncias especificas contra el senador Julen Rementería por obras inconclusas en la administración anterior, dijo desconocer si hay carpetas abiertas contra él, aunque sí las hay contra otros exfuncionarios estatales.

"El presidente lo retomó hoy, seguramente las fiscalías escucharon y en algún momento tendrán que informar, sí existen carpetas de denuncias aquí en Veracruz, las hay, se ha informado, por el tema de Espacios Educativos, Educación y otras tantas, hablaremos con la Fiscalía para que nos digan cómo van, no se específicamente si en contra de Julen, pero sí contra exfuncionarios de Educación", dijo.

Explicó que todas las obras inconclusas que mostró en la conferencia no corresponden al bienio de Yunes, pues quienes hicieron el fraude fueron en el gobierno de Javier Duarte, pero la "cosa es que ellos no les hicieron nada."

"El Centro de Salud Mata de Tejón en Cotaxtla, dos años y no le hicieron nada, lo recibimos tal cual había sido abandonado en el Gobierno de Javier Duarte, no le hicieron nada: el Hospital Psiquiátrico de Orizaba lo dijeron en ruinas y esto es una muestra pequeña de cómo estaba la interior. El parlanchín de las mentiras a nivel nacional por qué no dijo nada", abundó.