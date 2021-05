Invita Cuitláhuac a festejar a las mamás; ‘muchas ya están vacunadas’

“Muchos podrán ver a sus madres porque ya están vacunadas, podrán abrazarlas, siempre y cuando hayan transcurrido 20 días después de la segunda dosis; la gran mayoría de los municipios ya están en esa situación y podrán abrazar a sus mamás, llevarlas a comer. Con mayor razón, si la madre está vacunada la podrán llevar a un restaurancito, celebrarle, pero cuidando las medidas sanitarias”, dijo.

PUBLICIDAD

García Jiménez destacó que los restaurantes están cooperando con la implementación de protocolos sanitarios, con lo cual se reduce el riesgo de contagio entre quienes asisten.

“No me he topado con un solo restaurante que no tenga medidas sanitarias y esto hace vernos que somos una sociedad comprometida y que el sector está cooperando”.

Además, sobre el plan de vacunación, explicó que este viernes es el segundo día de vacunación para personas de entre 50 a 59 años en los municipios de Poza Rica y Boca Del Río.

PUBLICIDAD

“Tenemos la expectativa de que se presentará un 80 por ciento y tenemos lo suficiente en caso de que se presente el 100 por ciento. El primer día se aplicaron en Poza Rica cuatro mil 624 y en Boca Del Río cuatro mil 700, que corresponde al 19.59 y el 24.31, respectivamente”.

El gobernador recordó que en Xalapa está programado el inicio para el siguiente martes y este viernes se reunirá con el Comité Técnico de Vacunación para hacer la programación.

PUBLICIDAD

Adelantó que la próxima semana se anunciará nuevos municipios para la vacuna de población entre 50 a 59 años de edad.

“Anunciaron que liberaron otras vacunas como la Sinovac, ya estaba aquí, envasada, era cuestión de que pasara trámites de la Cofepris y el Comité Nacional de Vacunación y vendrá la distribución”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD