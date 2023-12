Invasión de baquetas en Xalapa: ¿cuál es mi derecho sobre la acera de la casa?

En Xalapa, de manera recurrente podemos ver las constantes denuncias ciudadanas que reclaman el que conductores estacionen sus vehículos en las entradas de las casas o pero aun, invadiendo las banquetas estrechas de la capital, dejando obstruido en libre paso a transeúntes. Hay personas que defienden "su banqueta", incluso si no tienen vehículo, hay quienes van más lejos y hasta ponen letreros de 'No Estacionarse' o 'Se ponchan llantas gratis' en sus portones y cocheras, pero existe una polémica de si es ilegal apartar lugares o estacionarse en una banqueta.

Primero hay que informarse para tener un sustento legal y no solo una opinión vaga de algo que se podrían estar inventando.

¿La banqueta de mi casa me pertenece?

Es importante saber que el espacio dónde vives, ya sea si eres propietario o rentas, solo incluye lo que está construido dentro de tu terreno, es decir, la banqueta no es de tu propiedad, en dado caso le pertenece a la ciudad dónde vives, es decir, es parte de la vía pública.

La banqueta como le llamamos, es parte de la vía pública, por lo que literalmente le pertenece a todos, es el espacio donde los gobiernos tienen la autoridad para colocar postes de energía, teléfono o señalamientos, pero como tal no le pertenece a la casa que está de frente.

Tampoco es como que no tienes ningún derecho, ya que tienes el derecho al acceso a tu vivienda, entonces si tienes un portón o cochera debe de estar libre el acceso y ningún vehículo puede obstruir tu entrada, pero si hay un espacio en el cual no es acceso de auto, cualquier persona se puede estacionar por tiempo indefinido.

Si apartan lugares o no permite que te estaciones en la banqueta frente a su casa, estaría cometiendo una falta cívica y no un delito, pero seamos civilizados y hay que buscar un lugar donde el vehículo no estorbe para no tener confrontaciones.

Otra falta que está prohibida es subir los vehículos a las banquetas, ya que están obstruyendo la libre movilidad de los transeúntes y este sí podría incurrir en una falta administrativa.

Si estás viviendo una situación de este tipo, analiza y actúa para evitar problemas con los conductores, que en muchas ocasiones llegan hasta las agresiones físicas, como en últimas semanas se han visto en Xalapa.