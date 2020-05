Insuficiente, apoyo anunciado para sector turístico en Veracruz

El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marcos Suárez, consideró que los mil pesos anunciados para trabajadores en actividades relacionadas con el turismo y cultura, quienes han visto disminuidos sus ingresos económicos a causa del COVID-19, son insuficientes.

Tras el anuncio del gobierno estatal sobre la entrega de ese apoyo a 24 mil trabajadores del sector turístico y cultural dijo que hasta ahora no se ha hecho ningún depósito, lo mismo que con el resto de programas.

"Tienen a la gente en espera en los bancos porque no les han dado los recursos. Yo creo que mil pesos de algo deben servir; la gente no va a decir que no los quiere pero no va ayudar de mucho porque finalmente es recurso, con una compra en el súper que ya da hasta miedo salir, te gastas 600 o 700 pesos y tan-tan", dijo.

Por ello consideró que el gobierno debería estar más enfocado en el apoyo a las empresas para que no haya despidos ni falta de empleo.

"Porque todo viene a raíz de esto, no se apoya a las empresas y el empresario tiene que prescindir del trabajador. No digo que sea malo el programa pero no es suficiente, y no va a estabilizar la situación económica que se está viviendo actualmente", dijo.

Refirió que el gobierno tendría mayor reconocimiento si los apoyos hubieran sido un poco más sustantivos; "te hablo de por lo menos cinco mil pesos para que la persona que haya perdido el empleo temporal o permanente pueda subsistir un mes o mes y medio arreglándoselas con ese recurso, pero la verdad es que con mil pesos no apoyan en mucho".