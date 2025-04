Insiste PRI Veracruz en acusar amenazas contra candidatos; exigen seguridad

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adolfo Ramírez Arana, reiteró su llamado para reforzar la seguridad en el próximo proceso electoral.

En conferencia de prensa, detalló que ya se registraron ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) las 212 planillas, 106 encabezadas por mujeres y 106 por hombres.

En ese sentido, dijo que a escasos días que las autoridades electorales validen las candidaturas, hay amenazas en contra de los aspirantes a las presidencias municipales para que se "bajen" de la contienda electoral.

"Lo grave es que vemos a un gobierno alejado de la realidad que señala que no hay ningún problema en el estado y que será una jornada electoral limpia; no lo va a hacer porque no lo está haciendo cuando es todo lo contrario.

"A diario recibimos llamadas en la que los aspirantes son intimidados para que no sigan en el proceso electoral", aseveró.

Ante ello, expuso que ya pidieron la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal para que garantice la seguridad, tanto de los candidatos como del proceso electoral.