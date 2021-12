´Injusto´, caso de jóvenes acusados de ´ultrajes a la autoridad en Veracruz: Monreal

Incluso el morenista subió un video a redes sociales en donde aparece afuera del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, en donde afirma que se trata de una injusticia.

"Vine desde la Ciudad de México en mi vehículo propio aquí a Pacho, Pacho Viejo, Veracruz, a visitar a los 6 jóvenes que están privados de su libertad desde septiembre, es decir ya casi 4 meses por un delito ominoso, inconstitucional, ultrajes a la autoridad.

"Lo más grave es que no cometieron ningún delito, a ellos los detuvieron en una plaza y después los acusaron de ultrajes a la autoridad en donde según los policías los habían amenazado con 5 cuchillos y armas punzocortantes".

En la grabación señala que el lunes se celebraría la audiencia y pidió al juez de control resolver conforme a Derecho, sin embargo, en su publicación en redes sociales de este martes confirmó que "la injusticia sigue".

"Hoy preferí venirme por tierra a visitarlos porque no debemos tolerar las injusticias; no debemos calles y no debemos mostrar complacencia contra los abusos de poder, por eso el juez de control tiene todo para resolver su libertad, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también la justicia federal.

"No nos vamos a cansar, no nos van a doblar, por eso he venido hasta Pacho Viejo para visitar a estos jóvenes injustamente privados de su libertad", agregó.

Reiteró que el movimiento no luchó para repetir lo que hicieron anteriores gobiernos:

"No luchamos para cometer lo mismo que hacían otros gobiernos u otros integrantes del Poder Judicial; me da tristeza que esté sucediendo esto en Veracruz", agregó.