injusto,_cargar_al_ine_resultados_de_la_consulta_popular:_consejero

El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral ( INE ), José Roberto Ruiz Saldaña , afirmó que el trabajo del órgano no es el tema fundamental sobre la consulta popular de este domingo.

Añadió que, sean cuales sean los resultados, los actores políticos que la impulsaron los deben de reconocer.

"Yo espero que el tema no sea el INE, sino que se acepten y reconozcan los resultados; que se asuma la autocrítica", sentenció.

Al respecto, indicó que es injusto cargar al Instituto la responsabilidad de la participación ciudadana en las consultas o los procesos ordinarios y por ende un eventual fracaso.

Mencionó que si bien el INE realiza acciones de promoción del voto, ello no obliga a los ciudadanos a asistir a las urnas.

"Nosotros hemos estado trabajando fuerte y con gran profesionalismo para organizar la consulta popular; hay un trabajo muy intenso.

"Es injusta la crítica al INE por que el Instituto Nacional Electoral hace la consulta con las leyes que aprueba el Congreso, en este caso la Ley de Consulta Popular y con la convocatoria y los términos que aprobó también el Congreso para difundir la consulta", opinó.

Agregó que no se puede imputar al INE que no esté haciendo lo posible por llevar a cabo este proceso cuando "no se le dio ningún peso extra a su presupuesto de 2021 para la realización de la consulta popular".

En ese sentido, enfatizó que este margen para la generación del ejercicio democrático es debido a los ahorros que se llevaron a cabo a partir de la jornada electoral de junio pasado.

Otro aspecto para tomarse en cuenta, sostiene Ruiz Saldaña, es que el INE no es responsable de la formulación de la pregunta a los ciudadanos, de ahí que si los resultados no salen como espera el gobierno que impulsa la consulta "ojalá se voltee a ver hacia otros lados".

Por otro lado, señaló que no hay una estimación de la posible participación ciudadana, que de acuerdo con las leyes debe ser de al menos el 40 por ciento del padrón electoral para ser vinculante a los poderes Ejecutivo y Judicial: "Ya está en manos de los mexicanos ejercer sus derechos", añadió.