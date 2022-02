Iniciativa para derogar ultrajes, en la ´congeladora legislativa´

El legislador dijo que se enteró que la comisión no ha dictaminado ese y otros asuntos, algunos impulsados por él, cuando envió una exhortativa para conocer el avance legislativo de una iniciativa propia, y se le respondió que no hay avances.

"No han sesionado. Y tan no han sesionado que no han sacado el dictamen de una iniciativa que yo metí el 25 de diciembre; por eso metí una exhortativa para pedir cómo iba mi iniciativa y esa fue la respuesta, que todavía no estaba dictaminada", recriminó.

Dijo que si bien es cierto que los abogados veracruzanos están solicitando que se realice una sesión extraordinaria para la derogación del tipo penal, no hay fecha para ello.

Sostuvo que hasta el momento lo que saben es que la derogación se votará precisamente en la próxima sesión extraordinaria dado que actualmente se encuentran en receso, pero insistió que no sabe cuándo podría ocurrir.

El legislador dijo que sería importante que los demás diputados, aunque no pertenezcan a la comisión, pudieran dar su opinión durante la dictaminación aunque no tengan derecho a voto.

De la Garza acotó que lo que resta por hacer es exhibir a los diputados "que no trabajan, que no sesionan, que no van a comisiones y que faltan al Congreso", además de que sean aplicados los descuentos por ausentarse de su cargo.

Al respecto, indicó que en el próximo periodo de sesiones ordinarias se estarán impulsando iniciativas y reformas, para asegurar que tanto empleados de base como los propios legisladores cumplan con un horario de trabajo y asistan a las convocatorias.

"Para eso nos paga el pueblo veracruzano, y para los que no asistan descuentos como en cualquier empresa", agregó.

Cabe destacar que desde el pasado 31 de enero el gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió una iniciativa para derogar el artículo 331 previsto y sancionado en el Código Penal; sin embargo, desde esa fecha los diputados no la han dictaminado y el mandatario se ha enfrascado en la defensa del tipo.

Además, se dio a conocer recientemente que los legisladores morenistas plantean una supuesta adecuación al Código para no ocasionar un presunto "vacío legal" que deje en indefensión a los elementos policiacos, aunque las últimas dos recomendaciones de la CNDH a la entidad han evidenciado que estos actúan con abusos sobre los detenidos.