Inician procedimiento legal a enfermera que simuló aplicación de vacuna anticovid

"Se va a investigar la razón pero ya está la acusación ante Fiscalía por al menos dos delitos y está suspendida".

En conferencia de prensa expuso que la Fiscalía General del Estado (FGE) va a tipificar el delito en el que incurre, por lo que podría tener alguna repercusión por delitos graves, incluso corrupción, al ser servidora pública y al tratarse de temas de salud.

"Está separada y podría perder la licencia como enfermera, no podría volver a ejercer esa loable y muy reconocida labor de las enfermeras porque no queremos que manche al gran grupo de enfermeras que han estado haciendo un sacrificio enorme y a las que les debemos mucho reconocimiento", dijo.

Señaló que han tenido jornadas extenuantes y hasta sacar "al último de la fila" en cada jornada que se realiza, lo que es de reconocerse; "tenemos que actuar y que la autoridad determine culpabilidades".

Agregó que la Secretaría de Salud tiene en sus manos el caso administrativo por lo que ya se levantó el acta.

"La suspensión de la doctora, separarla, se indaga, se levantó un acta, pero eso es administrativo y quizá una repercusión laboral, a lo que yo me estoy refiriendo es un señalamiento penal. Ella tendrá sus audiencias, derecho a decir lo que sucedió", abundó.

Lucas Martín

García Jiménez dijo que la zona más riesgosa o impactante en Xalapa tras el paso del huracán ´Grace´ fue en el fraccionamiento de Lucas Martín, que dejó en riesgo cerca de tres viviendas y que se tendrá que actuar legalmente.

Señaló que la constructora no cumplió con la advertencia de la dirección de Protección Civil municipal de que no podía edificar en esa zona por lo que tendrá que reparar los daños.

"Se está buscando ver por qué la constructora que ofrece esos lotes no atendió la advertencia de Protección Civil municipal donde le había advertido que no podía construir si no antes realizaba un muro de contención, por lo tanto la constructora está obligada a reparar los daños y realizar el muro de contención", dijo.

Expuso que hay un informe por parte de la dirección pues expuso que es en ese lugar donde está el mayor riesgo dado que el deslave dejó un socavón lo que obliga a actuar legalmente.