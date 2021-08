´INE y partidos sólo querían dinero, no que veracruzanos decidieran´

Los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral buscaron tumbar la inédita consulta ciudadana para enjuiciar a ex mandatarios que se realizó este domingo. La senadora veracruzana Gloria Sánchez Hernández advirtió que la valía del proceso estriba en que por primera vez se expresó la voluntad de la sociedad sobre las cuentas de ex mandatarios, señalados por corrupción y enriquecimiento a costa de los mexicanos.

"Se trata de un ejercicio de democracia participativa y que es necesario por Ley, para que sea vinculante, que sean 38 millones de participantes (...) es un ejercicio que no tiene que verse como una cuestión partidaria, sino de participación ciudadana para que la gente empiece a sentir que su opinión se toma en cuenta (...) y que más adelante los ciudadanos exijamos que se nos consulte sobre las decisiones importantes que se van a tomar, y sobre todo, que seamos vigilantes de que la autoridad cumpla con su deber dentro de la ley".

De hecho, refirió, la oposición no quería la consulta, se trata de los partidos de donde emanan los ex presidentes, como PRI y PAN, y no quisieron que la consulta se hiciera paralela con la elección, lo que hubiera significado un ahorro de todo tipo.

"Querían mucho dinero los del INE y no se les dio. La consulta se puede hacer porque es una sola boleta, está hecha en papel muy económico, no van a movilizar muebles".

Después de la consulta ciudadana en torno al juicio a ex presidentes, de lograr la participación requerida de la población, se espera que el Poder Judicial proceda conforme a derecho y no haya más impunidad.

