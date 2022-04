INE obstaculiza consulta de revocación, arremete Cuitláhuac

"No nos ofendan (...), no somos iguales", afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante las críticas al gobierno estatal por el supuesto acarreo de ciudadanos para participar en la movilización en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a la consulta para la revocación de mandato

Igualmente criticó que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirme que hay actores políticos que entorpecen y obstaculizan el desarrollo del proceso, opinando que "tergiversa" lo que realmente ocurre pues los ciudadanos "quieren participar".

"Está tergiversando las cosas y vacunándose porque quienes realmente impidieron que se instalaran todas las casillas fueron ellos. No me siento aludido porque nosotros hemos hecho lo contrario, exigirle que haga pública la revocación de mandato, dónde están las casillas, que se vea el esfuerzo por promover la consulta, no poner barreras".

Respecto a su participación en la concentración del fin de semana pasada en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada subrayó que los funcionarios no pierden la ciudadanía ni los derechos que están en la Constitución.

"En sus horas libres pueden usarlas como gusten, irse de vacaciones, irse con la familia o ejercer sus derechos constitucionales de expresarse. La ley no nos prohíbe expresarnos, aunque tenemos ciertas restricciones y las estamos acatando", indicó.

Además, pidió que no se "confundan" las concentraciones de los ciudadanos con gobiernos priistas.

"Por favor, no ofendan, no solomos lo mismo; en la época del desafuero el movimiento movilizó a tres millones de personas y no éramos gobierno, lo que pasa es que los conservadores de enfrente creen que somos de la misma condición porque ellos quizá sí hacían", refirió.