INE incurrió en excesos con Cuitláhuac: Cisneros

En entrevista al participar en la macro feria infantil "Aprendo a cuidarme" en el Museo Kaná, el funcionario sostuvo que se debe promover la democracia

"Se me hace un exceso de las autoridades electorales, creo que en un país que busca practicar plenamente la democracia, acallar voces no es lo mejor para el proceso democrático. Todos deberíamos ser promotores, empezando por el INE y sus integrantes, de las cuestiones participativas de la sociedad", señaló.

Ayer martes el INE dio tres horas al mandatario veracruzano para que borrara dos publicaciones que "de forma preliminar, exaltan logros, obras y acciones de gobierno que contravienen el marco constitucional en veda electoral".

Respecto a la convocatoria que se está promoviendo para realizar una concentración en la plaza Lerdo durante el próximo sábado, Cisneros Burgos rechazó que el gobierno estatal la esté promoviendo

"No, yo soy un ciudadano más y no es la primera marcha en la que participo, a lo largo de mi vida siempre he participado con convicción y tengo derechos plenos como ciudadano y esos no nos los pueden quitar", subrayó.