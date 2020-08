INE abrirá módulos en Veracruz a partir de agosto

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, confirmó que se reanudarán operaciones en los módulos de foto-credencialización en dos fases, la primera que inicia el próximo lunes 3 de agosto y la segunda el 17 de agosto con el total de trámites.

En esta primera fecha, abrirán 19 módulos de atención en la entidad, únicamente para entrega de credenciales previamente tramitadas.

"Aquellas personas que ya habían ido al módulo antes del 23 de marzo, ya habían hecho un trámite, pero ya no alcanzaron a recogerla porque suspendimos el servicio y vamos a reanudar con esta operación, tenemos 54 mil 800 credenciales en esa condición", dijo.

En la segunda fase, se van a abrir 16 módulos del INE más, para tener en operaciones un total de 35 módulos a partir del 17 de agosto.

"Con la ventaja de que, a partir de ese día, ya vamos a poder hacer todo tipo de trámites, vamos a seguir entregando credenciales, pero también vamos a tramitar cambios de domicilio, alguna persona que extravió su credencial, se la robaron, se deterioró, alguien cumplió 18 años y necesita su credencial, ya va a poder hacer ese trámite, pero a través del 17 de agosto".

Agregó que se trata de una corresponsabilidad dado que se implementarán diversas medidas sanitarias como la desinfección de los módulos, un acrílico para separar a la ciudadanía del funcionariado, los insumos serán desinfectados después de cada trámite y los trabajadores que estarán atendiendo no están en condiciones de vulnerabilidad.

"Una medida muy importante donde la ciudadanía tiene un rol necesario es el que tiene que hacer cita previa, sin cita previa no se va a poder atender a la persona, ordinariamente en otras circunstancias, la ciudadanía llegaba con nosotros, se formaba y con gusto le atendíamos cuando el turno lo permitía, ahora no, ahora tiene que ser con cita porque si no, no se le va a atender aunque tenga una emergencia, el trato es igualitario", expresó.

Las citas se pueden realizar a través del portal de internet www.ine.mx o llamando al número telefónico 800 433 2000 y tendrá que acudir con cubrebocas, sin acompañante y previa revisión de temperatura.