incitadores_del_pt_violentaron_elecciones_en_carranza,_afirma_cgj;_fge_investiga

Explicó que luego de que acudieron al municipio como parte de un operativo solicitado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para el traslado de la paquetería electoral para realizar el cómputo en Xalapa, seis policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) resultaron heridos tras haber sido recibidos a pedradas.

"Vamos a investigar a fondo, no fue la población fueron infiltrados, incitadores del candidato del PT quien incitó a la población a recibir a pedradas a los policías que habían recibido del Consejo General del OPLE una solicitud para que se cumpliera con el acuerdo de ellos, que era que el conteo se realizara aquí en Xalapa", dijo.

Explicó que hay videos donde se puede conocer cómo ocurrió todo, pues incluso se pudo observar a gente del perredista Fredy Ayala González, candidato a diputado federal.

"Hubo provocadores y está clarísimo en los videos que cuando los policías intentan acercarse los agarran a pedradas, se va a investigar porque también hubo gente de otro candidato, Freddy Ayala", dijo al señalar que los candidatos tendrán que responder ante las evidencias con las que cuentan las autoridades.

"Lo digo claro porque están los videos y pruebas, qué hacían ahí en un problema; vamos a investigar por qué detrás de ellos estaba un personaje de malandros, lo digo clarísimo, vamos a investigar por qué infiltraron en la población, fueron los incitadores esos personajes para que la población respondiera así. La gran mayoría de la población estuvo tranquila y pediría que escuchen el video que hizo el otro candidato y ahí se aclaran, incluso hay un llamado a la civilidad y no fue atendido", abundó.

Pese a lo anterior, el mandatario estatal refirió que la situación no pasó a mayores porque la instrucción fue que los elementos policiacos se replegaran, aunque se tendrá que aclarar lo ocurrido y si fueron por parte del "malandro de esa región" a quien señaló que tienen ubicado y van a investigar.

"Se va a investigar a fondo porque no fue la infiltración sino estos incitadores, de parte de quién venían y qué estaban intentando hacer y ya lo electoral lo ve el OPLE, nosotros no nos vamos a meter en eso. Tendrán que aclarar los candidatos porque nosotros tenemos las pruebas y entonces habrá responsables porque un candidato llamó a un pacto de civilidad y el otro no lo quiso aceptar, algún interés traía o ya tría un interés, no lo sé, no hay que prejuzgar".

