INAH desmiente a Yunes: no autorizó construcción de edificio en Veracruz

Y es que el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, afirmó que la obra cuenta con los permisos municipales y federales para su construcción, mismos que, según su versión, fueron otorgados por la administración pasada, que otorgó el permiso de cambio de suelo, y por el INAH, debido a que se encuentra en el perímetro "C", es decir fuera del casco del Centro Histórico.

La Secretaría de Cultura y el INAH emitieron un comunicado para justificar que nunca se recibió en ventanilla una solicitud de edificación de un inmueble en el predio de la Calle de Mariano Arista, esquina Xicoténcatl, en la ciudad de Veracruz.

"La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) manifiestan que en ningún momento se ha ingresado a la ventanilla única del Centro INAH Veracruz solicitud alguna para la construcción del inmueble que se realiza en el predio de la Calle Mariano Arista esquina Xicoténcatl, en la Ciudad y Puerto de Veracruz. Razón por la cual el INAH jamás ha dado autorización para la construcción de dicho inmueble, por el contrario, ha expresado su preocupación por las afectaciones que puede implicar y que, sin duda, representan para el paisaje urbano histórico del cuatro veces heroico Puerto de Veracruz".

El argumento es que el predio en el cual se construye el edificio se localiza afuera del perímetro de la Zona de Monumentos Históricos, establecida mediante declaratoria federal publicada el 1 de marzo de 2004, y no colinda directamente con algún Monumento Histórico en particular, por lo que el INAH no tiene competencia legal para autorizar o regular obras de construcción en dicho lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

"Desde el Instituto, en diversas ocasiones se ha manifestado y ahora se reitera el rechazo por la afectación del paisaje urbano del histórico Puerto de Veracruz, dado que la altura y volumetría de ese edificio implican una afectación grave al contexto histórico-arquitectónico inmediato y, en particular, al Faro de Venustiano Carranza, edificación de gran valor patrimonial, que sirve como hito referencial para identificar el paisaje y la singularidad del puerto.

"No obstante, compartimos el punto de vista del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de buscar las vías para detener y corregir esa construcción inadecuada y aparatosa".

