IMSS no reforzará protocolos en clínica 66, por ahora

Con el argumento de que el país no está en la fase 2 por coronavirus, la Unidad de Medicina Familiar 66 del IMSS en Xalapa informó a su personal que no reforzarán medidas de seguridad tal y como lo exigieron la mañana de este jueves.

Añadieron que sí lo harán eventualmente, cuando así lo disponga la Secretaría de Salud.

De esta manera las exigencias de instalar un filtro de revisión para posibles enfermos de coronavirus y la petición de insumos como gel desinfectante y mascarillas se atenderán hasta que la contingencia escale a la nueva fase.

Esta tarde, tras una prolongada reunión entre el sindicato y los directivos del hospital, les informaron que tienen que guardar la calma por el bien del resto de enfermos.

Trabajadores añadieron que otro argumento para no respaldar sus demandas es que en Veracruz sólo hay dos casos confirmados de COVID-19 de forma oficial.

"Fue nuestra parte sindical la que nos hizo saber que no estamos en una fase para alarmarnos, que cubrebocas no los hay ni los va a haber porque no son un insumo esencial", señaló la asistente médica Guadalupe Mancera.

Refirió que el paro no se realizará y se firmó una minuta en la que se garantiza que no habrá ningún tipo de represión por los reclamos que hicieron la mañana de este jueves, cuando anunciaron un paro de brazos caídos de no ser escuchados.

Además los invitaron a exhortar a la población para que no acudan al hospital si no tienen los síntomas característicos de esta enfermedad, y si lo hacen que se acompañen únicamente de un familiar, lo que podría evitar más contagios o poner en riesgo innecesario a otras personas.

Otra trabajadora, quien pidió omitir su nombre, comentó que les explicaron que la fase 2 podría declararse en próximos días, incluso antes de concluir el mes de marzo, por lo que les piden mantenerse en sus puestos de trabajo de forma normal.