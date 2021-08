Y es que México es el país que falta en regresar a clases, "ya todos han vuelto", ya que ha avanzado el Plan Nacional de Vacunación y, por ahora, en ningún país hay vacuna para niños y niñas, por lo que el regreso a clases tendrá que ser con medidas sanitarias, de manera que los centros educativos organicen que no haya aglomeraciones, y con gran responsabilidad de los adultos para acatar las medidas sanitarias; es decir, el regreso a las aulas como a todas las actividades es en el marco de la llamada "nueva normalidad" y será con cuidados sanitarios ante la pandemia.

Ha pasado un año y medio desde que fueron cerradas las escuelas (en marzo de 2020) cuando la pandemia de COVID-19 se extendió a México. Pero ahora está avanzando la vacunación, resaltó el gobernador, y es necesario que las y los niños regresen a las aulas para que no se siga afectando su derecho a la educación y desarrollo psicosocial.

El gobernador, catedrático universitario, refirió que desde su experiencia docente, es imprescindible la educación presencial, es decir, en el salón de clases.

"Pedagógicamente es ya impostergable que la juventud y la niñez vuelvan al entorno escolar. Lo hicieron todos los demás países, nosotros tenemos que encontrar las formas de cómo hacerlo. No es el regreso igual, eso queda totalmente descartado, no se va a regresar a clases en las mismas circunstancias de antes de la pandemia, no; tenemos que considerar que hay una pandemia en curso, por lo tanto, tendrá que ser mixto, parcial y escalonado.

"Esto implica que cada centro educativo, cada escuela, cada primaria, cada secundaria o preparatoria tendrá que valorar las circunstancias para su posible regreso a clases, hay que ir planificando desde ahorita. Ya la autoridad sanitaria decidirá el día que corresponda, si se regresa o no, por la cuestión de movilidad, ese es el asunto (...) para que no existan aglomeraciones pero que a la vez se cumpla con el objetivo de otorgar a la niñez una educación integral".

Ante ello, el gobernador exhortó a los maestros a continuar con todo su esfuerzo, ya que hay la capacidad para regresar a clases presenciales y continuar actividades en el marco de la "nueva normalidad" que implica la pandemia, como lo han hecho el resto de los sectores sociales-productivos, por lo que el sector educativo ya no puede ser la excepción, cuando está en sus manos la formación integral de niños y jóvenes.

"Tenemos que trabajar en esa directriz, ya si la autoridad sanitaria faltando un día dice no pues tendremos que obedecerla, pero ahorita es sí; continuemos trabajando en un regreso a la nueva normalidad del sector educativo: escalonado, parcial y mixto", reiteró.