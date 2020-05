Imposible saber cuántas empresas reabrirán en Xalapa tras contingencia

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Xalapa, Octavio Jiménez Silva, pidió ser solidarios con los comercios que están dando servicio a domicilio para que no salgan "tan lastimados" durante esta celebración 10 de mayo en que se tuvieron diversas restricciones.

Recordó que ante la situación por la pandemia por COVID-19 aún desconocen cuántas de las empresas que cerraron van a poder abrir después de la contingencia.

"Quiénes aguantaron y quiénes no, eso lo vamos a ver en el momento en que ya se empiecen a abrir los negocios, ver si en una calle había 20 comercios, de esos solo abrieron 15 y cinco ya no pudieron, eso lo vamos a ver cuando se empiecen a abrir los comercios", añadió.

Recordó que desde marzo pasado han buscado sacar adelante la situación en coordinación con el gobierno municipal, pero acusó que están "aislados" y que no han ayudado en nada al sector empresarial.

"No hay comunicación con nosotros y desde marzo hemos tratado poder juntos, de forma solidaria, tratar de sacar adelante esta situación económica que no está perjudicando por la pandemia, que no le echamos la culpa a nadie porque es una situación mundial, ni al gobierno, ni a ninguna institución porque desafortunadamente nos llegó y nos llegó en el peor momento", dijo.

En ese tenor reiteró su llamado a la población para ser solidarios con los comerciantes que están dando servicio a domicilio.

"Porque nosotros hubiéramos visto de otra manera, ok que no se queden a lo mejor ahí el establecimiento, pero que haya tanto servicio a domicilio, pero sí que tanto la persona fuer ahí fuera para llevar, las dos cosas", añadió.

Lamentó que haya cerrazón en diversas áreas como la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, puesto que nunca han pedido que les regalen algo sino más bien que existiera una modificación ya que no se está pensando en el futuro y reactivación de la economía.

"Es la comunicación que nosotros queremos tener, si ya el municipio está pensando en un plan de reactivación y en esta parte viene la parte de CMAS y otras cosas más", abundó.