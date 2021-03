Ilegal, caza de operarios en Veracruz, revira Uber; conductores serán detenidos: CGJ

El Gobierno del Estado no puede detener unidades de Uber ni restringir sus operaciones en la entidad, pues ´el servicio de transporte privado que ofrecen los socios conductores en Veracruz, a través de la app de Uber, no es ilegal, ya que en la entidad no existe una regulación para este tipo de servicio ni para las Empresas de Redes de Transporte, las cuales intermedian los mismos mediante la tecnología´, expuso a Imagen del Golfo prensa de la empresa.

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sostuvo que el servicio de Uber es ilegal en Veracruz y advirtió que conductores que se registren a la plataforma serán detenidos. 'Es falso, ya no tienen el amparo, yo le digo a la población que pudiera ser parte de esta plataforma a que no lo haga, es ilegal operar Uber en Veracruz porque no tienen el amparo, el juez ya lo archivó'.

Cuitláhuac García Jiménez expuso que es falso que Uber ganara el amparo. Por ello, quien sea sorprendido ofreciendo ese servicio, será encarcelado y detenida la unidad.

En rueda de prensa, el mandatario minimizó la promoción de un amparo de Uber y dijo que no se permitirá su operación en la entidad, transgrediendo la ley. 'Uber es ilegal en Veracruz y no es algo que nosotros quisiéramos, está en la ley. Es cárcel (para el operador) y deben tener cuidado porque se les detiene, se les recoge la unidad y se les presenta ante las autoridades'.

La razón por la que no se permitirá la operación de Uber en Veracruz es porque hay una gran saturación del servicio de transporte en la modalidad de taxis, pues anteriores administraciones estatales entregaron concesiones de manera irregular.

Tan se saturó el mercado que antes una concesión de taxi llegó a valer hasta 500 mil pesos y, actualmente, están depreciadas, al grado de que las están ofertando en 60, 70, o hasta 80 mil pesos, sostuvo.

'Los ciudadanos deben tener cuidado de no ser engañados por la empresa, se supone que Uber es una empresa seria y el que haga esas cosas (operar sin permiso) da indicios de que quiere violar la ley'.

Destacó que a muchos trabajadores del volante no les dieron concesiones de taxis, porque muchos de esos permisos fueron entregados a líderes o hasta a funcionarios estatales.

afirmó que en algún momento sí hubo un amparo, pero al final Uber perdió la protección de la justicia federal. El amparo no protegía al conductor de la unidad, aseguró el mandatario veracruzano.

Pese a ello, Uber dijo a sus operarios en Veracruz que la empresa no los dejará solos: ´Les reiteramos nuestro constante apoyo y compromiso. Estamos aquí para todos ellos´.

A LA CAZA DE OPERARIOS EN VERACRUZ

El pasado 8 de marzo, un hombre que presuntamente brindaba un servicio de Uber fue detenido cerca de la parada de autobuses de Los Sauces, en Xalapa.

Esto ocurrió cuando cobraba un servicio en la aplicación de transporte, por lo que fue trasladado a los separos del cuartel de San José y su auto fue llevado al corralón.

De acuerdo con las autoridades, el conductor utilizó, ilegalmente, la app para prestar un servicio de transporte, lo que provocaría que recibiera una multa de 400 a 600 salarios mínimos.

Lo anterior debido a que los servicios de aplicaciones como Uber o inDriver están prohibidos en la entidad. A pesar de que ya Uber operaba en Xalapa, Coatzacoalcos y el Puerto de Veracruz.

Aunado a ello, este martes fue detenido un conductor más de Uber, mientras se encontraba brindando un servicio sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, en el Puerto de Veracruz. Las autoridades aseguraron que continuarán realizando operativos para frenar la circulación de los choferes que operen en el estado.

El delegado de Transporte Público, Noé González, detalló a la prensa que serán detenidos y remitidos ante la Fiscalía General del Estado todos los vehículos que operen bajo la plataforma Uber, pues no está permitido que presten el servicio de transporte en la entidad

UBER NO CEDE

Al respecto, Uber expuso a Imagen del Golfo que los socios conductores que hoy generan ganancias con la app de Uber en Veracruz, no están cometiendo o incurriendo en falta o delito alguno.

´En diciembre de 2020, un Tribunal Colegiado en Veracruz emitió una sentencia definitiva en la que reconoce que servicios como los de Uber no se encuentran regulados dentro de la actual regulación vigente en Veracruz´, expuso Uber.

Por lo anterior, las autoridades administrativas no pueden restringir un servicio con fundamentos legales aplicables al servicio de transporte público regulado en el Estado. Esto es consistente con lo resuelto con anterioridad por otros tribunales en el país, así como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE),

Pese a los operativos del Gobierno del Estado, Uber expuso que busca un aliado de Veracruz y contribuir con la recuperación económica de la entidad, además de generar oportunidades económicas a favor de los socios conductores y de sus familias.