Hospitales del norte de Veracruz en ´terapia intensiva´ con Fidel, JDO y Yunes

El gobierno de Fidel Herrera y los que le siguieron con Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes no le cumplieron a Veracruz en materia de salud y dejaron en el abandono o en obra negra hospitales en el norte de la entidad.

En entrevista, el mandatario dejó entrever que el proyecto, que quedó en un 70% de avance, no se podrá continuar.

"Nautla es una propiedad privada. El constructor es privado. Le dejaron un adeudo. No lograron tener el permiso de Protección Civil, la autorización de Protección Civil. Porque está en una zona que se puede inundar. Entonces ese inmueble nosotros no vamos a mentir: acordamos con la alcaldesa que entre Estado y municipio hacer otro y lo vamos a hacer".

La misma situación impera en el caso del llamado Hospital Bicentenario, ubicado en el municipio de Papantla, también en la zona norte: fueron invertidos 40 millones de pesos, debido a que el sitio en donde fue construido no cuenta con las condiciones necesarias de construcción, no se concluirá.

"El de Papantla tiene un problema en su edificación. Yo creo que por eso no la continuaron. Está al borde un deslave ahí. Entonces Protección Civil no aprueba todavía que se continúe. Entonces no vamos a poder continuarlo ahí".