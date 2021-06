Hospital de Nautla prometido por Fidel ya no se concluirá; está en zona inundable

Este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , resaltó la importancia de que los Gobiernos no dejen obras pendientes y criticó la construcción de un hospital en una zona que sufre de inundaciones en el municipio de Nautla , Veracruz, el cual ya no se podrá concluir.

En enero de 2020 el propio Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, durante la Ceremonia Conmemorativa del Día de la Enfermera, confirmó que el proyecto quedaría inconcluso y apuntó que en total heredó 54 obras hospitalarias sin terminar de sus predecesores.

PUBLICIDAD

"En Nautla se construyó en un espacio que no pertenece al gobierno, no se le pagó a la empresa, y el terreno es inundable, si se viene una tormenta tropical se va a inundar (...). Ya no se puede avanzar, y sale más caro hacer todo como elevarlo de nivel, que destruirlo, es una serie de problemas", dijo el mandatario estatal.

Noticia Relacionada Alista AMLO nueva sección para su conferencia matutina

Este miércoles durante su conferencia de prensa matutina, el presidente criticó lo que ocurrió en Nautla y lamentó que se tenga que construir un segundo hospital para atender a los ciudadanos de la zona, por ello reiteró la importancia de no dejar proyectos inconclusos.

"Acabo de pasar ahí, precisamente en Nautla, hay un hospital también abandonado desde hace 10 años, aproximadamente. Iba yo con Cuitláhuac y le digo y esto vamos a ver qué hacemos. Es que ya no vamos a poder resolver el problema porque dieron los permisos en una zona que se inunda, imagínense, lo construyeron en una zona baja en donde se inunda.

PUBLICIDAD

"Me dice Cuitláhuac ya estamos viendo otro terreno y vamos a construir el hospital, pero ya quedó eso ahí", expuso López Obrador.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD