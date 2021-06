Hipólito Rodríguez Herrero queda a deber a xalapeños

En un sondeo realizado por este medio, se pudo constatar que gran parte de las demandas hacia la administración del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero se centran en la falta de obra pública , pues zonas como El Sumidero, Casa Blanca, El Coyol y otras tantas más, prácticamente no han sido tocadas desde el inicio de su gestión.

No obstante, existen otros temas que ha dejado de lado a lo largo de estos tres años y medio de gobierno: la inseguridad, el desempleo, la falta de apoyos para adultos mayores y estudiantes, así como la escasez de espacios para artistas locales.

Aunque faltan seis meses para el cambio de gobierno, los habitantes de Xalapa anhelan que el próximo alcalde voltee a ver a la población y subsane aquellas deficiencias que no pudo abatir su antecesor.

"En Xalapa se tiene que arreglar todo, las calles, la imagen urbana... ese señor (Hipólito) no hizo nada, nada más vino a robar", Julio César/Ciudadano

"Hacen falta obras, pero el que entre, estaría bien que apoye también a las personas de la tercera edad, porque las han dejado olvidadas", María de los Ángeles/Ciudadana

"No hay apoyo para estudiantes, sale mucho egresado y no tiene trabajo. No importa el partido, sino que en verdad hagan algo por la sociedad", Jairo Méndez/Ciudadano

"Quisiéramos que el que va a entrar ahorita, mejore las entradas de las colonias, que mucha falta hace", Martha/Ciudadana

"Necesitamos fuentes de empleo y reforzar la seguridad, eso es primordial porque, aunque no es pretexto, la misma necesidad orilla a la gente a delinquir, pues luego quieren trabajar y no los dejan", Inocencia Montes/Ciudadana