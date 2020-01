Hipólito: denunció Ayuntamiento de Xalapa a ambulantes; seguirán decomisos

El gobierno municipal de Xalapa presentó una denuncia penal contra el líder de la agrupación de Vendedores Independientes Veracruzanos (VIVE) por no acatar la ley y advirtió que seguirán decomisando su mercancía de instalarse en Plaza Lerdo.

El alcalde Hipólito Rodríguez Herrero dijo que aunque se llegó a un acuerdo con todas las organizaciones de ambulantes para ofrecer sus productos en estas fechas, solo en algunas vías, la única que se inconformó fue VIVE que no acata acuerdos "y quiere imponer sus puntos de vista".

El edil acusó que muchos líderes en realidad son empresarios que venden en espacio público cuando éste no les pertenece.

"Es la única, todas las demás organizaciones aceptaron un acuerdo donde se les ofrecieron calles cercanas al mercado Jáuregui para que ahí se ubicaran e hicieran su venta", dijo.

Incluso remarcó que se les ofreció una opción que rechazaron y por ello se apostaron en la plaza Lerdo cuando también se les indicó que no podían hacerlo.

"Eso no lo aprueba el Cabildo, el Cabildo considera que la plaza no es para venta de productos en la calle, por eso es que se les decomisó su mercancía, porque se les avisó. No pueden ubicarse en la Plaza Lerdo", detalló.

Agregó que se trata de una agrupación que no acata acuerdos y no acepta las propuestas planteadas por lo que se le decomisó la mercancía, "vamos a seguir decomisando cuantas veces se coloquen ahí".

Por ello los exhortó a aceptar la propuesta de ubicarse en otras calles donde no interrumpan la plaza ni la movilidad de la población.