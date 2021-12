Hernández Giadáns vulneró a Senado con arresto; no se le permitirá más abusos: Dante

Aseveró que actuará con objetividad y profesionalismo, sin embargo, planteó que la detención de su correligionario por la Fiscalía de Veracruz vulneró al Senado de la República.

"José Manuel ´N´ fue detenido de manera ilegal; no hubo procedimiento alguno, el propio Senado de la República fue vulnerado porque tenía que haberse hablado a la Institución, tenía que haberse presentado una solicitud de comparecencia al presunto inculpado, ejercicios que no se hicieron por lo artificial del proceso seguido", opinó.

Aseguró que José Manuel es un preso político más del actual gobierno de Veracruz, "que ha estado usando de manera facciosa" a la Fiscalía General local.

"Recuerden ustedes que así ha sido en el pasado, recuerden que 2 fiscales anteriores no pudieron terminar sus encargos: uno estuvo en prisión y otro se encuentra evadido entre comillas de la justicia, pero las prácticas siguen siendo las mismas, violación permanente al Estado de Derecho", acusó.

Subrayó que no se debe permitir que para perseguir y reprimir a quienes piensen diferente se utilice a la Fiscalía de la actual titular, Verónica Hernández Giadáns, permitiendo que continúen detenciones arbitrarias que ya se tienen documentadas.

"Cientos de denuncias por violaciones de Derechos Humanos, no se debe permitir que esto continúe, no vamos a permitir ningún abuso, no vamos a permitir que José Manuel "N" permanezca injusta e ilegalmente detenido, las comisiones como en este caso, la que se ha integrado, nos corresponde investigar todos los casos de abuso de poder, de persecución y violaciones al Estado de Derecho que se han realizado en Veracruz".

Recordó que él integró la comisión Especial para determinar las causas del bajo financiamiento y desarrollo y el elevado monto de la deuda pública y sus instrumentos, elaborando documentos que derivaron en la responsabilidad programática de las cuentas para deuda pública.

"Nosotros tenemos que documentar fehacientemente hechos para recuperar el Estado de Derecho en el país y así lo vamos a hacer, con profundo profesionalismo y siempre de manera colegiada", añadió.