He procurado libertad de expresión, no he sido grosero con reporteros: Cuitláhuac

El gobernador precisó que no ha hecho ninguna grosería, ni ha insultado a ningún comunicador; por el contrario, ha privilegiado la libertad de expresión.

Incluso, mencionó que durante su mandato solo en una ocasión ha hecho valer su derecho de réplica y fue con Televisa.

En ese sentido, recordó que el origen del debate con la periodista en la rueda de prensa pasada fue por el tema de ultrajes a la autoridad, donde la comunicadora le decía que todas las barras y colegios de abogados solicitaban derogar el delito de ultrajes a la autoridad, a lo que él respondió que no era cierto y exhibió un listado de barras de abogados que no se han pronunciado al respecto o bien no apoyan la derogación.