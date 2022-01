´Hay Presidente para rato´; se recupera AMLO tras cateterismo

"Me da mucho gusto poder conversar con ustedes, informarles que ya salí del hospital. Ayer ingresé al Hospital Central Militar para que me hicieran un cateterismo, una exploración en las arterias, en el corazón. Todo esto porque hace 15 días me hice un análisis, una prueba de esfuerzo (...), seguramente recuerdan que hace ocho años me dio un infarto y desde entonces periódicamente estoy checándome", compartió al informar sobre su estado de salud.

López Obrador detalló que la intervención ya había sido programada, pero se pudo realizar hasta este viernes 21 debido a que estuvo enfermo de covid-19 por segunda ocasión.

El Presidente agradeció a los médicos cardiólogos que lo atendieron e intervinieron desde que sufrió el infarto, así como a la enfermera que lo atendió en este proceso del cateterismo.

En video, al informar al pueblo mexicano sobre su estado actual de salud, precisó que tras el cateterismo -que duró en promedio media hora- los médicos decidieron no poner ningún stent, ya que sus arterias no tienen obstrucción.

"Pasé la noche en el Hospital Central Militar y ya estoy de nuevo aquí en Palacio, ya muy tranquilo y muy contento porque tenemos que consumar la obra de transformación. Ya hemos avanzado bastante, yo creo que ya sentamos las bases para la transformación del país, sobre todo que ya no se permita la corrupción, desterrar la corrupción de México y que se voltee a ver a los pobres, a la gente humilde.

"Sí al amor al prójimo, sí a la justicia, sí a la fraternidad, pero nos falta un tramo hasta septiembre del 2024, si así lo sigue disponiendo el creador, la ciencia, la naturaleza".

TESTAMENTO POLÍTICO

Además, informó que tiene un "testamento político".

"No puedo gobernar un país en un proceso de transformación con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida y cómo queda el país, tiene que garantizarse la gobernabilidad en el país. Afortunadamente no va, creo yo, a necesitarse, y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho, porque amor con amor se paga".

El Presidente manifestó deseos de regresar a las giras y que ya los médicos le autorizaron para seguir adelante.

"Hay presidente para tiempo necesario, el indispensable, el básico, para llevar a cabo la transformación ", dijo, al enviar un abrazo a la población, no sin antes exponer que no desea hablar más del tema, sino del trabajo por México.