Hay escasez de agua en Xalapa: Hipólito Rodríguez Herrero

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, pidió a la población xalapeña cuidar el vital líquido al señalar que aún con la escasez, es imposible suspender el programa de tandeos que enfrenta la ciudad.

"El tandeo no es porque queramos cerrar la llave de manera voluntaria, es porque no hay agua, se cierra la llave no porque tengamos llenos los tinacos sino porque de pronto no están los tinacos con agua, es lo que hay que entender", expresó.

El edil recomendó a la población no desperdiciar el agua puesto que se está entrando a un momento de sequía y el flujo en este momento es insuficiente.

"Procuren no desperdiciar el agua, hay que cuidar muchísimo el agua. En la ciudad hay un flujo de agua suficiente para atender al 90 por ciento de la población pero ese 10 por ciento que no nos alcanza es el que estamos tandeando", añadió.

Rodríguez Herrero apuntó que en toda la ciudad está contemplada en el programa de tandeos por días u horas pero que ya están buscando alternativas para reducir esa situación con el apoyo de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA).

"Desafortunadamente así es, estamos buscando junto a Conagua alternativas para suministrarle más agua a la ciudadanía y estamos implementando medidas con apoyo de la Secretaría de Educación y el sector privado para dotar de más agua a la ciudad, pero en este momento que empieza el periodo de sequía la recomendación es cuidemos el agua porque es un bien escaso", añadió.