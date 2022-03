De acuerdo con Areli Hernández Alvarado, presidenta de la Asociación Civil "Renovación Veracruzana", estos actos han ido en incremento en los últimos meses.

"Muy lamentable lo que ocurre en las colonias de Xalapa, donde se están dando los constantes robos a mujeres que tienen que salir a trabajar muy temprano o regresar de noche por no contar con un vehículo propio, estar en la parada del autobús y exponerse a este tipo de robos; tenemos videos de cámaras vecinales compradas con recursos propios de los vecinos donde se ve cómo llegan en carro, asaltan a las mujeres que están en la parada, les arrebatan su bolso y se van".

Las principales víctimas son mujeres que aguardan el servicio de transporte para acudir a sus trabajos o escuelas, y las horas de mayor incidencia son muy temprano o cuando ya oscureció.

El modus operandi de los delincuentes se ha descubierto gracias a varias cámaras de videovigilancia vecinal instaladas en distintos sectores de la ciudad.

Los sujetos llegan a bordo de un automóvil cuando observan a una mujer sola esperando el autobús, y es el momento en que aprovechan para cometer los atracos.

Sin embargo, las afectadas se han rehusado a denunciar ante la Fiscalía debido a que no confían en la eficacia de la impartición de justicia.

"No denuncian a la Fiscalía del Estado porque para ellas implica una pérdida de tiempo, sienten que no hay justicia, que el Estado no respalda a las mujeres, desgraciadamente la falta de buena infraestructura en la ciudad afecta, las calles lodosas, esperemos que los gobierno pongan más atención en esos temas de seguridad".

Mediante mensajes colocados en áreas públicas, las mujeres han denunciado ser víctimas constantes incluso de asaltos a bordo de las unidades de transporte público.

Una usuaria relata que sufrió un asalto a plena luz del día en un autobús de la ruta Campo de Tiro-Ruiz Cortines en la colonia Carolino Anaya.

De acuerdo con un texto que apareció en postes de energía eléctrica en aquel sector, la denunciante se queja de lo peligrosa que es esa ruta de transporte.

"El pasado lunes 28 de febrero fui asaltada en un camión de la ruta Campo de Tiro-Ruiz Cortines a las 8:20 am. Abordé en la parada del Oxxo de Río Tecolutla en la Colonia Carolino Anaya, el camión iba muy lleno, yo iba de pie.... A la altura del puente hacia Banderilla, un sujeto alto se puso al lado mío y me puso algo en el costado, una navaja supongo. Se me acercó y me dijo que no hiciera nada y en ese momento sentí como me metió las manos a la bolsa, me sacó el celular y mi cartera", se lee en el texto.

De esta manera, las mujeres se convierten una vez más en blanco de la delincuencia que ataca a todas horas, y en esta ocasión en rutas de transporte urbano poco vigiladas.