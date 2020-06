Hasta 2 mil empleos perdidos en Xalapa por COVID-19, afirman

Al menos dos mil empleos se han perdido en la capital del estado debido a la pandemia por COVID-19, aseveró el secretario general de la Federación Autónoma de Obreros y Campesinos en el estado de Veracruz, Francisco Morales Sarmiento.

En entrevista explicó que esta situación obedece a la suspensión de actividades no esenciales por la contingencia sanitaria, lo que se ha agravado con el paso del tiempo.

Por ello reiteró que solo en Xalapa identificaron que entre mil 500 y dos mil trabajadores se han quedado sin empleo, "y buscan la manera de subsistir de manera legal".

Expuso que el Gobierno del Estado no apoya a la población que está siendo afectada en su economía porque es "un gobierno de puertas cerradas" para los ciudadanos y quienes están más vulnerables por esta situación.

"Los apoyos del gobierno no llegan, es inexplicable porque debe haber dinero para enfrentar este tipo de contingencias. No es claro, no se ve dónde están esos recursos o quién se los está quedando y es lamentable", criticó.

Asimismo apuntó que para enfrentar esta situación han tenido que hacer colectas para poder llevar productos de la canasta básica a quienes se quedaron sin trabajo y de esa forma subsistir.

Expuso que entre sus compañeros han hecho "vaquitas" para comprar productos como frijoles o arroz, y de esa forma ayudarles a tener algo que comer, pues es un número importante de familias el que se quedó sin su sustento diario.