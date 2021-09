Habría consecuencias legales contra responsables de explotación en Laguna El Farallón

Señaló que la dependencia a su cargo, lo reportaría a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PEMA) para que lleve a cabo las acciones correspondientes.

Noticia Relacionada En la mira, exfuncionario que solapó corrupción de Yunes con Torre Centro de Veracruz

Adelantó que en 15 días se reunirán con ganaderos, pescadores y pobladores de la zona para explicar un programa integral que pretende cuidar la zona.

"Es un programa integral, con la temporada de lluvia ya tiene un nivel adecuado de agua, pero hay que tomar acciones para que a futuro esa laguna pueda recuperarse diversos factores fueron lo que originó que esta laguna quedara sin agua los principales interesados son los pescadores y nos hemos reunidos con ellos, en 15 días estaremos reunidos en una mesa para poder definir la estrategia".

Refirió que la estrategia de la Sedema es conservar alrededor de la laguna porque solo es escurrimiento, no tiene una conexión con el mar y eso conlleva a que hay que cuidar el entorno.

"Ha crecido mucho la ganadería entonces también (...) se extrajo agua de manera ilegal, para eso también estamos en comunicación con la CAEV para que solamente pueda ser extraída el agua, pero de manera controlada.

"Se tiene que regularizar la extracción del agua, no se tiene contemplado que sea extracción por minería, no se tiene contemplado, pero se va a revisar. Hay que explicarles a los vecinos que extraen agua para actividades agrícolas que afectan a los pescadores porque no pueden sustraer su producto", abundó.

Detalló que cada ganadero debe contar con el 10 por ciento de un área reforestada para poder cubrir los servicios ambientales que se están explotando, lo que muchos están cumpliendo y por lo que se tendrá la mesa de trabajo.