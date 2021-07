Guardia Nacional en todo Veracruz; tendrá 50 mil mdp extra: AMLO

Precisó que son 180 cuarteles los que están concluidos y que próximamente serán 266. En Veracruz están terminados seis de éstos, además de que hay cinco en proceso.

Este domingo se llevó a cabo la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Xalapa en el que se invirtieron 25 millones de pesos para 120 elementos.

"Y van a haber más, vamos a tener cuarteles, instalaciones en todo el estado de Veracruz lo mismo van a seguirse formando capacitando nuevos efectivos para esta corporación. Hemos convenido en una reciente reunión que la Guardia Nacional va a contar con más presupuesto y va disponer de 50 mil millones de pesos adicionales para terminar de consolidar esta institución a finales de 2023 con todos los elementos, con todo el profesionalismo de los que integren la Guardia Nacional con salarios justos, prestaciones y también con todas las instalaciones requeridas", dijo.

Afirmó que hay buenos resultados y se va avanzando en materia de seguridad pues se ha logrado detener el crecimiento de delitos como homicidios y se ha logrado una disminución en delitos como el secuestro y otros.

Durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en la capital del estado expuso que esto, ayuda a que constantemente se evalúe el avance para garantizar la paz y tranquilidad en el país.

"Hace falta más y necesitamos continuar con el plan de consolidar la Guardia Nacional (...) el principal problema en materia de seguridad tiene que ver con garantizar la protección a los mexicanos, tiene que ver con la seguridad pública, tenemos que seguir defendiendo nuestra soberanía y no permitir que se dañe nuestra integridad como país libre e independiente".

Agregó que las instalaciones encargadas de la defensa nacional también podrían ayudarnos en la tarea de seguridad pública y no se permitía porque entre otras cosas había el argumento de que no había que militarizar al país, "nosotros sostenemos que se tiene que contar con el apoyo tanto de la Secretaría de Defensa como de la Secretaría de Marina para labores de seguridad pública porque son pilares del estado mexicano, que se han conservado en el transcurrir del tiempo con fortaleza y que cuentan con disciplina y hay profesionalismo".

Sostuvo que la reforma para que se creara la Guardia Nacional fue un acierto y que esta Institución en poco tiempo cuenta con el prestigio en las encuestas que lleva a cabo el INEGI pues el 75 por ciento de la población la apoya.

"Por eso vamos a continuar con el plan de consolidar a la Guardia Nacional, ya cuenta con 100 mil elementos, esto es muy significativo porque la antigua policía federal en su mejor momento llegó a tener 40 mil efectivos y la mitad operativos y la otra mitad administrativos. Lo mismo si comparamos durante todo el tiempo de existencia de la Policía Federal no llegaron a tener instalaciones, cuarteles, los operativos los llevaban a cabo y los elementos se hospedaban en hoteles, campamentos a veces en la intemperie, no se invirtió en la construcción de instalaciones como esta".

Señaló que los nuevos elementos contarán con salarios justos, prestaciones y todas las instalaciones requeridas tanto para que permanezcan los elementos en sus labores de vigilancia como también se van a construir unidades habitaciones para las familias de los elementos.

Dependerá de la SEDENA

Dijo que otra decisión que se ha tomado es que, en su momento, se lleve a cabo una nueva reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional dependa de manera directa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para finales del sexenio.

"Porque no queremos que quede adscrita a ninguna secretaría que no tenga la disciplina y profesionalismo que no vuelva a suceder lo que aconteció con la Policía Federal que primero estaba constituida en una secretaría luego pasó a depender de la Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo con actos de corrupción, se pudrió", dijo.

López Obrador dijo que para garantizar que esa institución se mantenga con apegos a principios, ideales, que sea incorruptible y se pueda proyectar a través de los años, será una rama de la SEDENA.

"Así por cierto funcionan las guardias civiles, las guardias nacionales en otros países, así funciona en España, en Italia, en Francia y otros países la Guardia Civil pertenece a los ministerios de defensa, ese es el modelo que vamos a llevar a cabo desde luego a partir de una iniciativa que voy a enviar al congreso con el propósito de que los legisladores aprueben esta nueva reforma a la Constitución, si nos vamos a ir cuando concluya nuestro mandata, cuando el pueblo lo decida y vamos a estar tranquilos, seguros de que va a ser una institución que se está creando para quedarse durante mucho tiempo y que no se va a desviar, que no va a echarse a perder, que va a estar siempre al servicio del pueblo y de la nación", remarcó.

En su discurso también dijo que el evento no fue abierto porque la pandemia sigue produciendo tristeza y dolor, pero ya no como antes porque se está vacunado y protegiendo sobre todo a los adultos mayores; no obstante, dijo que el rebrote está afectando a los jóvenes principalmente por lo que se deben seguir cuidando las medidas sanitarias.

Agregó que además no hubo actos en la plaza Lerda porque hay veda electoral dado que el domingo próximo se lleva a cabo una consulta por lo que no se puede dar a conocer nada relacionado con las acciones del gobierno.