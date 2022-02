Graban escenas para una telenovela en Úrsulo Galván

Desde el inicio del 2022, el municipio ha recibido la visita de varios equipos de producción nacionales e internacionales para la grabación de spots, escenas de telenovelas y largometrajes.

Recientemente, el equipo de producción de Mercado Libre viajó desde Argentina para filmar un comercial en las calles del municipio.

Este miércoles el equipo de Televisa graba unas escenas de la telenovela "Amor Dividido", donde los personajes de los actores Fabián Robles y Alfredo Gatica protagonizan la búsqueda de una persona en un caudaloso río.

A través de sus redes sociales, el actor Alfredo Gatica publicó que los paisajes de Úrsulo Galván han sido los más hermosos que le ha tocado admirar en locaciones.

"El llamado de hoy ha sido de los llamados más hermosos que me han tocado vivir (...) Al llegar quedé impactado por el lugar donde estaba instalado todo el equipo de producción (...) Al estar listo para ir al set me dicen que la única forma de llegar es en unas cuatrimotos, subiendo por las dunas, me quedé pasmado por la noticia, que bello eres Chachalacas, Veracruz", posteó en Instagram Alfredo Gatica.